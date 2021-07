Πολιτική

Γεραπετρίτης: Η κοινωνία και η οικονομία δεν αντέχουν οριζόντιους περιορισμούς

«Θα συνεχίσουμε να αποκαθιστούμε τις ελευθερίες των εμβολιασμένων πολιτών και να προσπαθούμε να πείσουμε όσους ακόμη δεν έχουν εμβολιαστεί», τόνισε.

Το μήνυμα ότι «η κοινωνία και η οικονομία δεν αντέχουν οριζόντιους περιορισμούς», στέλνει, μέσω συνέντευξής του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, κάνοντας επιπλέον λόγο για «ισόρροπο μείγμα» αποκλιμάκωσης μέτρων για τους εμβολιασμένους αφενός, υποχρεωτικών εμβολιασμών σε ειδικές κατηγορίες αφετέρου.

«Δεν πρόκειται για προνόμια και τιμωρία», σημειώνει εξάλλου με την προσθήκη, «θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που προσφέρουν το Σύνταγμα και ο νόμος». Σε άλλα θέματα, το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα, αναφέρει, ενώ στέλνει μήνυμα προς την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας για την επικύρωση των Μνημονίων. Στην απάντησή του για το Ταμείο Ανάκαμψης ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, η αναφορά για «επιδοτήσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ αποκλειστικά για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Στο δίδυμο ερώτημα, τέλος, περί πρόωρων εκλογών και ανασχηματισμού, ο Γ. Γεραπετρίτης απαντά «η ερώτηση περί εκλογών απηχεί πολιτική νοοτροπία παρελθόντος», επίσης «η κυβέρνηση συνολικά οδεύει καλά».

Αναλυτικά για την πανδημία, «είναι αυτονόητο ότι η κοινωνία και η οικονομία δεν αντέχουν οριζόντιους περιορισμούς. Ούτε όμως είναι ηθικό και δίκαιο για όσους επιτέλεσαν το καθήκον αυτοπροστασίας και το χρέος κοινωνικής αλληλεγγύης με το να εμβολιαστούν. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση σε διαρκή συνεργασία με την υγειονομική επιτροπή έχει φέρει ένα ισόρροπο μείγμα αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων ιδίως για τους εμβολιασμένους συμπολίτες μας και υποχρεωτικών εμβολιασμών σε κρίσιμες δομές Υγείας, φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία».

Και, χαρακτηριστικά, «θα συνεχίσουμε να αποκαθιστούμε τις ελευθερίες των εμβολιασμένων πολιτών και να προσπαθούμε να πείσουμε όσους ακόμη δεν έχουν εμβολιαστεί. Δεν πρόκειται για προνόμια και τιμωρία. Είναι η αναλογική φροντίδα του κράτους για τις ελευθερίες των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Και στο πνεύμα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που προσφέρουν το Σύνταγμα και ο νόμος».

Για τον τουρισμό στη συνέχεια, ο υπουργός Επικρατείας επισημαίνει πως «μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τον στόχο του 50% των αφίξεων του 2019. Ήδη τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι αφίξεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος πλησιάζουν το 70%». Ενώ για το από εδώ και στο εξής αναφέρει: «Προφανώς λόγω της εξάπλωσης του ιού σταδιακά θα υπάρξει αναβάθμιση του χάρτη κρουσμάτων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό πράγματι μπορεί να φέρει επιδείνωση στα μέτρα επιστροφής ορισμένων χωρών, είμαστε όμως έτοιμοι να διασφαλίσουμε υπό οποιαδήποτε συνθήκη το τουριστικό μας προϊόν παρέχοντας ασφάλεια και εμπιστοσύνη στους ταξιδιώτες. Αλλά και τις αναγκαίες διευκολύνσεις όπου αυτό απαιτηθεί».

Για την προσεχή σχολική - ακαδημαϊκή χρονιά, «αν και η τηλεκπαίδευση πήγε εξαιρετικά στη χώρα μας, η πρόθεση μας είναι να λειτουργήσουν με φυσικό τρόπο όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης το νέο σχολικό και ακαδημαϊκό έτος», λέει ο υπουργός και πανεπιστημιακός. Για τα πανεπιστήμια δε ειδικότερα, εκφράζει την ελπίδα του ότι «σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα εμβολιασμού που επιβάλλει ο ορθός λόγος, τον οποίο εξάλλου υπηρετεί η πανεπιστημιακή διαδικασία». Άλλωστε, συνεχίζει, «όπως, προσφυώς, ανέφεραν σε ανακοινώσεις τους οι πρυτάνεις των δύο μεγαλύτερων πανεπιστημίων της χώρας, ο εμβολιασμός είναι το διαβατήριο της επιστροφής στη φοιτητική ζωή».

Ερωτηθείς για τον κυβερνητικό προγραμματισμό σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση αλλά και την κύρωση των μνημονίων με τη Βόρεια Μακεδονία, ο υπουργός Επικρατείας απαντά: «Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο πηγαίνει σύμφωνα με τον νομοθετικό προγραμματισμό. Θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα, θα συζητηθεί στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή και θα έλθει στην Ολομέλεια με την επανέναρξη των εργασιών της στο τέλος Αυγούστου. Η κύρωση των μνημονίων με τη Βόρεια Μακεδονία θα έλθει σε χρόνο που θα κριθεί από την κυβέρνηση ότι το αντισυμβαλλόμενο μέρος τηρεί απολύτως τα συμφωνημένα, χωρίς υπόρρητες ασάφειες».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης και απαντώντας στις επικρίσεις για το ελληνικό σχέδιο σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, αντιτείνει πως «πρόκειται στην καλύτερη περίπτωση για πλημμελή κατανόηση και στη χειρότερη για συνειδητή παραπληροφόρηση. Το "Ελλάδα 2.0" είναι ένα σχέδιο ριζικού οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού της χώρας», είναι η θέση της κυβέρνησης, με την ταυτόχρονη υπόμνηση πως «ήταν το δεύτερο εθνικό σχέδιο που κατατέθηκε και το τρίτο που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, έγινε δεκτό από όλους με εξαιρετικά θετικές κρίσεις», δηλώνει επίσης ο Γ. Γεραπετρίτης και προσθέτει:

«Περιλαμβάνει 106 κοστολογημένες επενδύσεις και 68 σχεδιασμένες μεταρρυθμίσεις. Αξιοποιεί πόρους 30,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 17,8 δισ. σε ενισχύσεις και 12,7 δισ. σε δάνεια, για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα τα επόμενα 5 χρόνια. Αναμένεται, δε, να αυξήσει μόνιμα το ΑΕΠ κατά 7 μονάδες και να δημιουργήσει έως 200 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας».

Κρίσιμο στοιχείο, η πρόβλεψη για «επιδοτήσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ αποκλειστικά για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρόσβαση σε χαμηλότοκα δάνεια για όλες τις αξιόχρεες επιχειρήσεις της χώρας που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό τους, στην εξωστρέφεια, στην έρευνα και καινοτομία ή στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Ήδη εγκρίθηκαν τα τεχνικά δελτία και ξεκινούν τα 12 πρώτα έργα του σχεδίου προϋπολογισμού 1,42 δισ. ενώ έως το τέλος του έτους θα έχουμε λάβει προκαταβολή της τάξεως του 14% της συνολικής εκταμίευσης».

Επίλογος με τη… συνήθη ερώτηση: πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμός, επί των οποίων ο υπουργός Επικρατείας είναι κατηγορηματικός: «Η ερώτηση περί εκλογών απηχεί πολιτική νοοτροπία παρελθόντος. Οι πολίτες απαιτούν από εμάς περισσότερη δουλειά και αποτελεσματικότητα και όχι άσκοπη μόχλευση πολιτικών παθών ή κεφαλαιοποίηση πολιτικών ωφελημάτων. Για δε τον ανασχηματισμό εκτιμώ ότι η κυβέρνηση συνολικά οδεύει καλά, έστω και με τις αναπόφευκτες αστοχίες, τις οποίες δεν διστάζουμε να αναγνωρίσουμε και να παρεμβαίνουμε διορθωτικά με γρήγορα αντανακλαστικά. Κατά τα λοιπά, προφανώς τον λόγο έχει ο πρωθυπουργός».

