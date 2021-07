Πολιτική

Συνεκπαίδευση PASSEX Ελλάδας-Γερμανίας: εντυπωσιακές εικόνες

Η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Συνεκπαίδευση PASSEX (Passing Exercise) της φρεγάτας «Κουντουριώτης» με τη γερμανική φρεγάτα FGS LUBECK διεξήχθη στη θαλάσσια περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Ιουλίου. Κατά την διάρκεια του PASSEX, εκτελέστηκαν αντικείμενα πολέμου επιφανείας, επικοινωνιών, σύνθεσης και ανταλλαγής τακτικής εικόνας περιοχής και προχωρητικοί ελιγμοί.

