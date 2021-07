Κόσμος

Βέλγιο - πλημμύρες: απόγνωση και αγωνία για τους αγνοούμενους (εικόνες)

Εθνική ημέρα πένθους ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αναζήτηση αγνοουμένων.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Βέλγιο από τις πλημμύρες που σάρωσαν τη Βαλλονία, όπως αναφέρει το rtl.

Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία έλαβε χώρα λίγο μετά τις 16.00 το απόγευμα της Παρασκευής, οι νεκροί φτάνουν τους 20. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αναζήτηση αγνοουμένων.

Λόγω της εθνικής ημέρας πένθους που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της χώρας, Αλεξάντερ Ντε Κρόο, η πόλη του Ναμούρ αποφάσισε να ακυρώσει τη γιορτή με πυροτεχνήματα που είχε προγραμματιστεί για τις 20 Ιουλίου για την εθνική γιορτή της 21ης Ιουλίου.

Στην πρωτεύουσα της Βαλλονίας, οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες. Ο Δήμος των Βρυξελλών έχει ανακοινώσει ότι θα ακυρώσει τις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την εθνική γιορτή του Βελγίου.