Πέθανε ο Νίκος Παύλου

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ...

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Νίκος Παύλου έχασε τη "μάχη" που έδινε με τον καρκίνο.

Ο έμπειρος τεχνικός είχε πολυετή καριέρα στα παρκέ, με σημείο αναφοράς την πορεία του με τον Πανελλήνιο, τον οποίο είχε οδηγήσει μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου το 1987, ενώ είχε εργαστεί σε αρκέτες ακόμα ομάδες.

Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

