Formula 1: Νίκη Χάμιλτον με... ανατροπή

Επεισοδιακή ήταν η πρωτιά του Λιούις Χάμιλτον στο βρετανικό γκραν πρι

Ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes ήταν ο νικητής στο επεισοδιακό βρετανικό γκραν πρι που διεξήχθη σήμερα στην πίστα του Σίλβερστοουν.

Ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής άφησε στην δεύτερη θέση τον Μονεγάσκο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Φινλανδός Βάλτερι Μπότας με τη δεύτερη Mercedes.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον συγκρούστηκαν στον πρώτο γύρο και τη στροφή Κοπς, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull εγκατέλειψε και ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες με ποινή δέκα δευτερολέπτων, καθώς κρίθηκε υπαίτιος για τη σύγκρουση.

Ωστόσο ο Χάμιλτον ήταν... καταιγιστικός και κατάφερε να ανατρέψει αυτό το χάντικαπ και να φτάσει στη νίκη, με την οποία μειώνει τη διαφορά που τον χωρίζει από τον Φερστάπεν στην κατάταξη των οδηγών.

