Αυτοκτόνησε ποδοσφαιριστής

Είχε διαγνωστεί με κορονοϊό στις 23 Ιουνίου.

Σοκ στην Ουρουγουάη με την αυτοκτονία γνωστού ποδοσφαιριστή. Ο Γουίλιαμς Μαρτίνες φέρεται πως έβαλε τέλος στη ζωή του...

Ο 38χρονος ποδοσφαιριστής της Βίλα Τεράσα, που είχε διαγνωστεί με κορονοϊό στις 23 Ιουνίου, βρέθηκε νεκρός κάτω από άγνωστες συνθήκες, με όλες τις ενδείξεις να δείχνουν αυτοκτονία.

Ο Μαρτίνες είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα το 2001 από τη Ντεφενσόρ Σπόρτινγκ της Ουρουγουάης, έχει περάσει από πολλές ομάδες και μεταξύ αυτών ήταν οι Ρεμς, Βαλενσιέν, Γουέστ Μπρομ, Θέουτα Ρίβερ Πλέιτ Μοντεβιδέο και Τσακαρίτα.

