Κύπρος: Επεισόδια έξω από το Προεδρικό Μέγαρο - Επίθεση σε τηλεοπτικό σταθμό (βίντεο)

Διαδηλωτές κατά των μέτρων για τον κορονοϊό πολιόρκησαν το Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας. Φωτιές και μεγάλες καταστροφές στον τηλεοπτικό σταθμό “Σίγμα”.

Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν στους εξωτερικούς χώρους του Προεδρικού Μεγάρου της Λευκωσίας, μετά από πορεία διαδηλωτών που θέλησαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι διαδηλωτές συνέχισαν την διαμαρτυρία τους, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σχημάτισαν κλοιό ασφαλείας γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Νωρίτερα, άγνωστοι εξαπέλυσαν επίθεση στον τηλεοπτικό σταθμό “Σίγμα”. Οι δράστες έβαλαν φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα και προχώρησαν σε βανδαλισμούς.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού διεκόπη εξαιτίας των επεισοδίων.

«Η επίθεση που δέχτηκε το «Σίγμα», συνιστά πλήγμα κατά της δημοκρατίας και κατά της νομιμότητας το οποίο δεν γίνεται ανεκτό», αναφέρει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και προσθέτει: «Το κράτος θα απαντήσει αυστηρά σε όσους αγνοούν τους νόμους. Η υγεία, η ασφάλεια των πολιτών και η δημοκρατία μας δεν θα αφεθεί στα χέρια ανεύθυνων πολιτών».

