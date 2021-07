Πολιτική

Μητσοτάκης: ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν “ανεπανάληπτος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός για τον τραγουδιστή που έφυγε απο την ζωή. Μηνύματα απο τον πολιτικό κόσμο για τον χαμό του "Πρίγκιπα".

«Ο Τόλης Βοσκόπουλος σφράγισε με τον δικό του αυθεντικό τρόπο τη λαϊκή μας μουσική. Έζησε όπως τραγούδησε, τραγούδησε όπως έζησε και με τον ίδιο τρόπο έφυγε: «ανεπανάληπτος», όπως θα λένε για πάντα οι μελωδικοί του στίχοι. Η σκέψη μας, στην οικογένειά του», αναφέρει σε μήνυμα του ο Πρωθυπουργός, για την απώλεια του σποιυδαίου τραγουδιστή.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος σφράγισε με τον δικό του αυθεντικό τρόπο τη λαϊκή μας μουσική. Έζησε όπως τραγούδησε, τραγούδησε όπως έζησε και με τον ίδιο τρόπο έφυγε: "ανεπανάληπτος", όπως θα λένε για πάντα οι μελωδικοί του στίχοι. Η σκέψη μας, στην οικογένειά του.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 19, 2021

«Το ελληνικό λαϊκό τραγούδι έχασε έναν γνήσιο εκφραστή του. Η μοναδική φωνή του Τόλη Βοσκόπουλου, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Τραγούδησε τα πάθη & τον έρωτα αυθεντικά & λαϊκά, όπως τα ζούσε. Γι' αυτό & αγαπήθηκε τόσο πολύ. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του», αναφέρει σε ανάρτηση της η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά.

Το ελληνικό λαϊκό τραγούδι έχασε έναν γνήσιο εκφραστή του. Η μοναδική φωνή του Τόλη Βοσκόπουλου, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Τραγούδησε τα πάθη & τον έρωτα αυθεντικά & λαϊκά, όπως τα ζούσε. Γι' αυτό & αγαπήθηκε τόσο πολύ. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.#Βοσκοπουλος pic.twitter.com/jGnsBOCR4f

— Fofi Gennimata (@FofiGennimata) July 19, 2021

Το ΚΚΕ, με ανακοίνωσή του, «εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του σπουδαίου ερμηνευτή του λαϊκού πενταγράμμου Τόλη Βοσκόπουλου. Γεννημένος στις 26 Ιουλίου 1940 στην Κοκκινιά, ο Τόλης Βοσκόπουλος, άφησε με την παρουσία του και τις χαρακτηριστικές ερμηνείες του, αρχικά στον κινηματογράφο και από το 1968 και μετά στο τραγούδι, το δικό του «ανεπανάληπτο» ίχνος. Συνεργάστηκε με μεγάλους συνθέτες, ερμήνευσε αξέχαστες επιτυχίες και κέρδισε την λατρεία του κόσμου, τον οποίο πάντα σεβόταν, όπως όλοι οι αυθεντικοί λαϊκοί καλλιτέχνες. Το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Τόλη Βοσκόπουλου».

Σε συλλυπητήριο μήνυμα της η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη αναφέρει: «Για την απώλεια του Τόλη Βοσκόπουλου, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην Άντζελα Γκερέκου και στην κόρη τους Μαρία, καθώς και στους πολυάριθμους φίλους του. Σε μια πλούσια, δημιουργική καριέρα πολλών δεκαετιών, ο Τόλης Βοσκόπουλος ευτύχησε να εκτιμηθεί από τους συναδέλφους του και να λατρευτεί από το κοινό. Υπήρξε ένα γνήσιο λαϊκό είδωλο, ένας ταλαντούχος, ευφυής ερμηνευτής, που δημιούργησε ένα διαφορετικό, ιδιαίτερο είδος ψυχαγωγίας στην πίστα. Με τη θεατρική παιδεία που είχε, με το μουσικό του χάρισμα, το οποίο μοιράστηκε, γράφοντας πολλά επιτυχημένα τραγούδια και για άλλους τραγουδιστές, καθώς και με τις κινηματογραφικές του εμφανίσεις, ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν το πρόσωπο που άλλαξε τον τρόπο παρουσίασης του λαϊκού τραγουδιού, δίνοντας σε αυτό τη λάμψη του θεάματος. Το αποτύπωμα που αφήνει στην ιστορία της νεότερης λαϊκής μουσικής είναι ξεχωριστό και μοναδικό».

Το λαϊκό τραγούδι έχασε τον Πρίγκιπά του. Η ιδιαίτερη φωνή του χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή. Τα τραγούδια του αγκάλιασαν τις χαρές μας, τις λύπες μας, τις ανησυχίες μας και τα ερωτικά μας σκιρτήματα. Καλό ταξίδι Τόλη.

— Vangelis Meimarakis (@v_meimarakis) July 19, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Ζαχαράκη: τετραπλάσιοι τουρίστες φέτος στην Ελλάδα

Missing Alert για 51χρονο

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: το ιικό φορτίο στην Αττική αυξήθηκε 170%