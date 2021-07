Αθλητικά

Κλήρωση Champions League - Ολυμπιακός: Οι πιθανοί αντίπαλοι

Γιατί οι "ερυθρόλευκοι" θα βρεθούν και στην κλήρωση του Europa League.

Ο Ολυμπιακός σήμερα θα συμμετάσχει στην κλήρωση σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις.

Οι Πειραιώτες θα τοποθετηθούν στο γκρουπ των ισχυρών για την κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League (13:00), όμως θα βρεθούν και στην κλήρωση του προκριματικού γύρου του Europa League (14:00), που πλέον είναι μόνο ένας και ακολουθείται από playoffs.

Αργότερα (15:00) θα γινει η κλήρωση του νεοσύστατου Conference League, στην οποία θα μάθουν τους αντιπάλους τους οι: ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης.

Αυτό οφείλεται στην ημερομηνία της κλήρωσης, η οποία προηγείται των αγώνων των πρωταθλητών Ελλάδας κόντρα στη Νέφτσι, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Η UEFA έχει ορίσει τις κληρώσεις πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων του 2ου προκριματικού γύρου.

Στις δύο κληρώσεις δεν θα μπουν ξεχωριστά σύλλογοι, αλλά τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού γύρου. Για την κλήρωση του Champions League, όπου η ελληνική ομάδα θα τοποθετηθεί στους ισχυρούς, ο αντίπαλος του Ολυμπιακού θα προκύψει από τα εξής ζευγάρια, με τους πρώτους αγώνες να είναι προγραμματισμένοι για τις 3-4/8 και τις ρεβάνς για τις 10/8:

Οι πιθανοί αντίπαλοι στο Champions League:

Λέγκια (Πολωνία) - Φλόρα (Εσθονία)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Κλουζ (Ρουμανία)

Μάλμε (Σουηδία) - Ελσίνκι (Φινλανδία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Ζάλγκιρις (Λιθουανία)

Μούρα (Σλοβενία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Οι πιθανοί αντίπαλοι στον προκριματικό του Europa League:

Ηττημένος από το Ντίναμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Ομόνοια (Κύπρος)

Ηττημένος από το Σλόβαν (Σλοβακία) - Γιανγκ Μπόις (Ελβετία)

Ηττημένος από το Λέγκια (Πολωνία) - Φλόρα (Εσθονία)

Ηττημένος από το Καϊράτ (Καζακστάν) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Ηττημένος από το Λίνκολν Ρεν Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Κλουζ (Ρουμανία)

Ηττημένος από το Μάλμε (Σουηδία) - Ελσίνκι (Φινλανδία)

Ηττημένος από το Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Ζάλγκιρις (Λιθουανία)

Ηττημένος από το Μούρα (Σλοβενία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Οι πρώτοι αγώνες στον προκριματικό γύρο του Europa League θα διεξαχθούν στις 5 Αυγούστου και οι ρεβάνς στις 12 Αυγούστου.

