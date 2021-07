Καραμανλής: Δοκιμαστικό δρομολόγιο με το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο (βίντεο)

Πολιτική

Το νέο ηλεκτροκίνητο λεωφορείο πραγματοποίησε μία μικρή δοκιμαστική διαδρομή στη γραμμή Παγκράτι-Κυψέλη.

Παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, το νέο ηλεκτροκίνητο λεωφορείο, ευρωπαϊκής τεχνολογίας Irizar ie tram (12μ), πραγματοποίησε μια μικρή δοκιμαστική διαδρομή στη γραμμή Παγκράτι-Κυψέλη.

Πρόκειται για το Irizar ie tram της Irizar e-mobility, η οποία είναι θυγατρική της Irizar Group με έδρα στην Ισπανία. Το λεωφορείο ήρθε στην Ελλάδα μέσω του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκης και έχει παραχωρηθεί στην ΟΣΥ ΑΕ για διάστημα 4 εβδομάδων.

Υπενθυμίζεται πως οι δοκιμαστικές λειτουργίες των ηλεκτρικών οχημάτων εντάσσονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Yπουργείου Υποδομών & Μεταφορών προς τους κατασκευαστές προκειμένου να διαπιστωθούν σε πραγματικές συνθήκες οι δυνατότητες των οχημάτων ενόψει του διαγωνισμού για την πλήρη ανανέωση του στόλου των οχημάτων με λεωφορεία νέας τεχνολογίας φιλικά προς το περιβάλλον και το επιβατικό κοινό.

Οι μετακινήσεις με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα αποτελούν βασικό στόχο του υπουργείου Μεταφορών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στα αστικά κέντρα.

Το λεωφορείο Irizar ie tram είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό λεωφορείο 100%, μηδενικών εκπομπών, πλήρως εξοπλισμένο με την τεχνολογία του Ομίλου Irizar στα ηλεκτρονικά του τμήματα, τα συστήματα επικοινωνίας και φόρτισης. Έχει την εμφάνιση ενός τραμ που συνδυάζει τη μεγάλη χωρητικότητα, την ευκολία πρόσβασης και την εσωτερική διαμόρφωση ενός τραμ με την ευελιξία ενός αστικού λεωφορείου.

Η τεχνολογία του Irizar ie tram βελτιστοποιεί τη ροή ενέργειας μεταξύ των διαφόρων συστημάτων που εμπλέκονται στην ηλεκτροδότηση, όπως το σύστημα πρόωσης, η αποθήκευση μπαταρίας, το EBS και ο βοηθητικός εξοπλισμός.

Οι μπαταρίες υψηλής πυκνότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής είναι μπαταρίες ιόντων λιθίου από την οικογένεια LTO (Lithium Titanate). Ο σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη 230 kW επαρκεί για να ικανοποιήσει τις λειτουργικές απαιτήσεις. Το σύστημα κλιματικού ελέγχου Hispacold, σχεδιασμένο ειδικά για ηλεκτρικά οχήματα με μηδενικές εκπομπές, προσφέρει μια τέλεια ισορροπία μεταξύ της θερμικής άνεσης των επιβατών και της ενεργειακής βελτιστοποίησης που λαμβάνει η Irizar για το ηλεκτρικό της όχημα. Η προσβασιμότητα και η ροή των επιβατών ενισχύονται περαιτέρω με έως και τέσσερις συρόμενες πόρτες, το ενσωματωμένο χαμηλό δάπεδο, τη διάταξη καθίσματος, την εσωτερική διανομή με φαρδύ διάδρομο, τη σήμανση στα καθίσματα που προορίζονται για αναπηρικές πολυθρόνες και / ή καροτσάκια, τις ακουστικές πληροφορίες αιτήματος στάσης, εγκατάσταση συσκευών επικύρωσης εισιτηρίων, ο σχεδιασμός της θέσης οδήγησης και η άνετη και εύκολη πρόσβαση.

Παππάς: Ο κ. Καραμανλής αρέσκεται στις φιέστες

“Βολές” κατά του Κώστα Καραμανλή εξαπέλυσε ο Νίκος Παππάς κάνοντας λόγο για φιγούρα, την ώρα που αφήνει «εκατοντάδες χωρίς ανταλλακτικά και κλιματισμό»

Αναλυτικά η δήλωση του τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία:

«Ο κ. Καραμανλής αρέσκεται στις φιέστες. Σήμερα συμμετείχε σε εκδήλωση για τη δοκιμαστική κυκλοφορία ενός ηλεκτρικού λεωφορείου για μερικές εβδομάδες.

Την ώρα, όμως, που κάνει “φιγούρα” με δοκιμαστικό όχημα:

Οι συνωστισμοί στα ΜΜΜ παραμένουν, η υπερμετάδοση του κορονοϊού “αντιμετωπίζεται” με επιθέσεις στους λοιμωξιολόγους.

Πολλά λεωφορεία και τρόλεϊ έχουν μείνει χωρίς ανταλλακτικά και κλιματισμό.

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια 800 νέων λεωφορείων αγνοείται. Ο κ. Καραμανλής ακύρωσε πριν 20 μήνες τον διαγωνισμό του ΣΥΡΙΖΑ για 750 νέα οχήματα.

Από τα 293 λεωφορεία που θα νοίκιαζε για την ενίσχυση των δρομολογίων, έχουν παραληφθεί μόνο 120, με τα 40 να βρίσκονται ακινητοποιημένα λόγω βλαβών.

Ο κ. Καραμανλής ας σταματήσει, επιτέλους, τα τερατώδη ψέματα περί αύξησης των δρομολογίων επί θητείας του. Μαζί με τον κ. Μητσοτάκη, τον συνυπεύθυνό του για τους συνωστισμούς στα ΜΜΜ εν μέσω πανδημίας, πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι όλα λόγια και φιέστες».

