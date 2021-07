Κοινωνία

Κλοπές σε καταστήματα: Μοίραζαν φυλλάδια και έκλεβαν... κινητά τηλέφωνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις κλοπών και μία απόπειρα ληστείας.



Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, συμμορία που διέπραττε κλοπές από καταστήματα, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Ειδικότερα, συνελήφθησαν, μετά από αναζητήσεις, δύο Αλβανοί, οι οποίοι νωρίτερα είχαν διαπράξει κλοπή σε Σχολή Οδηγών στο Κερατσίνι. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας συνεργός τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι κινούμενοι με μοτοσικλέτα πήγαιναν σε ισόγεια καταστήματα ή γραφεία, τα οποία ήταν σε λειτουργία. Ένας εκ των δραστών παρέμενε εξωτερικά του καταστήματος σε ετοιμότητα, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και άμεση απομάκρυνση από το σημείο της κλοπής.

Ο άλλος δράστης έμπαινε στο κατάστημα ή στο γραφείο, με το πρόσχημα της διανομής διαφημιστικών φυλλαδίων, τα οποία άφηνε πάνω σε κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που είχε στοχοποιήσει. Αμέσως μετά τα μάζευε αφαιρώντας ταυτόχρονα και τη συσκευή.

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις κλοπών και μία απόπειρα ληστείας.

Οι συλληφθέντες, που έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Βίντεο του ΕΚΠΑ για τον εμβολιασμό

Ίαν Μπρέμερ για Ερντογάν στον ΑΝΤ1: Θα υποστεί μεγάλο πλήγμα στις προσεχείς εκλογές (βίντεο)

Μύκονος: Συμμορία ληστών “ξάφριζε” βίλες