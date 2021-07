Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: 62χρονη απέσπασε χιλιάδες ευρώ από ξένο λογαριασμό

Υπέκλεψε τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού 56χρονης και απέσπασε μεγάλο χρηματικό ποσό!

Υπόθεση υποκλοπής στοιχείων που οδήγησαν σε υπεξαίρεση χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό εξιχνίασαν αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Νεάπολης Συκεών.

Πρόκειται για μια 62χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η οποία κατάφερε να μεταφέρει παράνομα στον τραπεζικό λογαριασμό της το ποσό των 9.500 ευρώ, αφού προηγουμένως υπέκλεψε τα στοιχεία ηλεκτρονικού τραπεζικού λογαριασμού μιας 56χρονης.

Αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος της 62χρονης, η οποία όπως προέκυψε έπειτα από έρευνα που διενήργησαν, είχε υποκλέψει τα στοιχεία της 56χρονης στις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

Η γυναίκα αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στον Εισαγγελέα.

