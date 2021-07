Πολιτισμός

Γκέλυ Μαυροπούλου: Έφυγε μόνη και ξεχασμένη

H άλλοτε ντίβα του ελληνικού κινηματογράφου βυθισμένη στο σκοτάδι και στην άνοια. Οι τελευταίες στιγμές της ηθοποιού.





Μόνη, ξεχασμένη και βυθισμένη στις σκέψεις του ένδοξου παρελθόντος της έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Δευτέρας (19/07) η Γκέλυ Μαυροπούλου, σε ηλικία 89 ετών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso. Έχοντας μοναδική συντροφιά της ένα γέρικο πεκινουά, η άλλοτε ντίβα του ελληνικού κινηματογράφου και γόνος δύο πολύ σπουδαίων ηθοποιών, έκλεισε για πάντα τα μάτια της στο διαμέρισμα όπου ζούσε στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Αττικής.

«Δεν χτυπάει ποτέ το τηλέφωνο. Ποτέ όμως. Ούτε από συγγενείς ούτε από φίλους. Όμως δεν νιώθω μόνη γιατί έχω το σκυλάκι μου. Αυτό με παρηγορεί, αυτό μου δίνει δύναμη να ζω», είχε δηλώσει παλιότερα η Γκέλυ Μαυροπούλου στον Νίκο Νικόλιζα και την εφημερίδα Espresso.

Τον περασμένο Νοέμβριο, μάλιστα, μια πτώση μέσα στο διαμέρισμά της φανέρωσε τη μεγάλη μοναξιά που βίωνε η πρωταγωνίστρια, αφού βρέθηκε στο νοσοκομείο, με το ΕΚΑΒ να ψάχνει για κάποιον δικό της συγγενή προκειμένου να γίνει εισαγωγή στο νοσοκομείο. Μάταια όμως. Εκείνη, χτυπημένη και ανήμπορη να κουνηθεί, βρισκόταν για μερικά εικοσιτετράωρα σκεπασμένη με μια κουβέρτα, περιμένοντας υπομονετικά στον κρύο θάλαμο του δημόσιου νοσοκομείου να την περιθάλψουν.

Όταν οι γιατροί της έδωσαν το πράσινο φως για να πάρει εξιτήριο, οι γείτονες ήταν εκείνοι που τη φρόντιζαν, μέχρι να βρεθεί κάποια οικιακή βοηθός να την περιθάλψει, αφού η σύνταξη των 630 ευρώ δεν έφτανε ούτε για τα βασικά έξοδα του σπιτιού.

Βυθισμένη στο σκοτάδι και στην άνοια που εδώ και χρόνια την ταλαιπωρούσε, η Γκέλυ Μαυροπούλου «έσβησε» κρατώντας στα χέρια της μια οικογενειακή φωτογραφία που είχε με τη μητέρα της Μαρίκα Κρεβατά και τον πατέρα της, Άγγελο Μαυρόπουλο.

