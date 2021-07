Κοινωνία

Έγκλημα στην Φολέγανδρο: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 30χρονος

Ο κατηγορούμενος για την δολοφονία της 26χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή προκειμένου να ετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή.



Την Πέμπτη στις 10 το πρωί θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον του ανακριτή Νάξου για να απολογηθεί, ο 30χρονος κατηγορούμενος για το έγκλημα σε βάρος της συντρόφου του στην Φολέγανδρο.



Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της 26χρονης Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, ζήτησε και έλαβε προθεσμία από τον δικαστικό λειτουργό, προκειμένου να ετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή με τον συνήγορό του Γιάννη Βλάχο.?

Ο 30χρονος, που συνελήφθη για το έγκλημα μία μέρα μετά τον εντοπισμό της σορού της 26χρονης στη θάλασσα, φέρεται να ομολόγησε πως έσπρωξε την φίλη του στα βράχια, μετά από διαπληκτισμό που είχαν, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να βρεθεί χτυπημένη, από την πτώση της σε βράχια, στην θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση που περιλαμβάνεται στην δικογραφία, αναφέρει πως η 26χρονη πέθανε από πνιγμό ενώ εκτιμάται πως η γυναίκα ήταν ζωντανή όταν βρέθηκε στο νερό. Ο ίδιος ο 30χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως κατέβηκε στο σημείο που έπεσε η Γαρυφαλλιά την είδε ακίνητη και έφυγε χωρίς να σκεφθεί να παρέχει βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, ο ιατροδικαστής θα ζητήσει επιπλέον φωτογραφικό υλικό από το σημείο όπου ο 30χρονος έριξε την κοπέλα στη θάλασσα. Οι φωτογραφίες, αναμένεται να διαφωτίσουν τα συμπεράσματα του ιατροδικαστή, για τις στιγμές που προηγήθηκαν του φονικού, καθώς, στη σορό της κοπέλας εντοπίστηκε μώλωπας που δημιουργεί υπόνοιες ότι ο 30χρονος την χτύπησε πριν τη σκοτώσει.





