ΑΕΚ: Με Αραούχο και Βράνιες κόντρα στη Βελέζ

Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς στο Σαράγεβο.

Οι τυπικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ΑΕΚ συμπεριλήφθηκαν στη λίστα της UEFA για τους αγώνες με την Βελέζ. Ο Όγκνιεν Βράνιες αντικατέστησε τον Ιουνούτ Νεντελτσεάρου, ενώ ο Σέρχιο Αραούχο αποτέλεσε προσθήκη την οποία είχε δικαίωμα να κάνει η ομάδα.

Έτσι, ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς με τη σειρά του, τους πήρε στην αποστολή για τον πρώτο ματς του β΄ προκριματικού του Europa Conference League που θα γίνει στο Σαράγεβο την Πέμπτη (21:30).

Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, ο Σέρβος προπονητής ανακοίνωσε την πρώτη αποστολή της καριέρας του στην “Ένωση”, από την οποία απουσιάζουν (σε σχέση με όσους είχαν δηλωθεί στη λίστα της UEFA) ο τραυματίας Γαλανόπουλος και οι Κοσίδης, Μαχαίρας.

Έτσι, την 23μελη αποστολή της ΑΕΚ που ταξιδεύει αύριο στη Βοσνία απαρτίζουν οι: Τσιντώτας, Στάνκοβιτς, Γκίνης, Μπακάκης, Λόπες, Βράνιες, Μήτογλου, Σβάρνας, Τζαβέλλας, Νταντσένκο, Ραντόνια, Μιτάι, Σιμάνσκι, Λε Ταλέκ, Μάνταλος, Σάκχοφ, Σαμπανάτζοβιτς, Ρουκουνάκης, Γκαρσία, Ανσαριφάρντ, Αλμπάνης, Τάνκοβιτς, Αραούχο.

