Βαρώσια: Επιστολή Δένδια στον Γάλλο ομόλογό του

Στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας για το μήνα αυτόν έστειλε επιστολή ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας με αφορμή τις τουρκικές προκλήσεις.

Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια προς τον Γάλλο ομόλογό του Jean-Yves Le Drian σχετικά με τις παράνομες τουρκικές ενέργειες στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας απέστειλε επιστολή προς τον Γάλλο ομόλογό του Jean-Yves Le Drian σχετικά με τις τουρκικές παράνομες ενέργειες στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων. Σημειώνεται ότι η Γαλλία έχει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας τον τρέχοντα μήνα.

Στην επιστολή του ο Υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι η εξαγγελία των τουρκικών αρχών σήμερα αποτελεί μια ακόμα τρανή απόδειξη ότι η Τουρκία περιφρονεί την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2561 (2021), η οποία επαναλαμβάνει το καθεστώς των Βαρωσίων, όπως αυτό αναφέρεται σε άλλες σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Επισημαίνει ότι η επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους του υπό διοίκηση των ΗΕ αποτελεί προτεραιότητα, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς να αναμένεται το αποτέλεσμα των συζητήσεων για άλλες πτυχές του Κυπριακού.

Υπενθυμίζει ότι τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία, η Τουρκία κινείται προς ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση και προσπαθεί να εμπεδώσει την παράνομη κατοχή του εδάφους. Η τελευταία εξέλιξη αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική οπισθοδρόμηση, απέναντι στην οποία απαιτείται μια στιβαρή απάντηση της Διεθνούς Κοινότητας.

Σημειώνει ότι η κίνηση αυτή δημιουργεί έντονη απογοήτευση στους Ελληνοκυπρίους, αλλά και αποθαρρύνει και τους πολλούς Τουρκοκυπρίους που αντιτίθενται στις τουρκικές ενέργειες.

Ο Υπουργός Εξωτερικών τονίζει ότι η παράνομη ενέργεια αυτή υπονομεύει περαιτέρω τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Καταλήγει ότι οι τουρκικές ενέργειες είναι αποσταθεροποιητικές και αποτελούν μια ευθεία απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας να εξετάσει άμεσα την ιδιαίτερα ανησυχητική αυτή εξέλιξη.

