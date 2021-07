Κοινωνία

Λαγονήσι: Πνίγηκε 10χρονος στην θάλασσα

Το ανήλικο αγόρι παρελήφθη από ασθενοφόρο και διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Βούλας «Ασκληπιείο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το απόγευμα της Τρίτης 20 Ιουλίου ένα 10χρονο αγόρι στην περιοχή «Πεύκο», στο Λαγονήσι.

Το ανήλικο αγόρι παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Βούλας «Ασκληπιείο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του αγοριού πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Βουλιαγμένης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.

