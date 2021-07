Υγεία - Περιβάλλον

ΕΚΕΑ: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα

Εθελοντές αιμοδότες καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της περιόδου.

Το ΕΚΕΑ καλεί νέους και παλιούς εθελοντές αιμοδότες να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτής της δύσκολης περιόδου και να προσέλθουν στην εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 28 Ιουλίου και την Πέμπτη 29 Ιουλίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος, από τις 15:00 έως τις 20:00.

Οι εθελοντές αιμοδότες που έχουν λάβει μέρος στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών μπορούν να αιμοδοτήσουν εφόσον αισθάνονται καλά, ενώ στην περίπτωση που μετά τον εμβολιασμό παρουσιαστούν τυχόν αντιδράσεις, μπορούν να προσφέρουν αίμα επτά ημέρες μετά την πάροδο των συμπτωμάτων.

Για τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα: Θερμομέτρηση κατά την είσοδο, χορήγηση του απαραίτητου εξοπλισμού ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό), αποστείρωση στις καρέκλες αιμοδοσίας, τήρηση των αποστάσεων και τηλεφωνικά ραντεβού προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συγχρωτισμού.

Για ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 213 2146716 και 213 2146726 (από 22/7 έως 27/7, 9:00-15:00).

Για να δώσεις αίμα πρέπει:

Να είσαι 18 έως 65 ετών.

Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία.

Να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον πέντε ώρες.

Να αναφέρεις τυχόν ασθένειες και φάρμακα που λαμβάνεις στον γιατρό της αιμοδοσίας.

Εάν έχεις κάνει τατουάζ να έχουν παρέλθει τέσσερις μήνες.

