Αθλητικά

Copa Libertadores: Επεισόδια στα αποδυτήρια μετά το Μπόκα Τζούνιορς – Ατλέτικο Μινέιρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι και χρήση δακρυγόνων έγινε στα αποδυτήρια μετά τον αποκλεισμό της ομάδας της Ατλέτικο Μινέιρο από την Μπόκα Τζούνιορς.

Πρωτοφανή επεισόδια στιγμάτισαν το παιχνίδι της Μπόκα Τζούνιορς απέναντι στην Ατλέτικο Μινέιρο στη Βραζιλία για τους «16» του Copa Libertadores, με παίκτες να συμπλέκονται στα αποδυτήρια και την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων, για να μπορέσει να επαναφέρει την τάξη!

Chaos in Brazil as Boca Juniors were knocked out of the Copa Libertadores by a VAR decision and all hell broke loose after the game..



8 of their players & staff were arrested by Brazilian police.



??????pic.twitter.com/bIZFdrWrpU — Footy Accumulators (@FootyAccums) July 21, 2021

Η ομάδα του Μπουένος Αϊρες αποκλείστηκε στα πέναλτι με 3-1 και για 4η φορά στις τελευταίες 19 παρουσίες της στο Copa Libertadores δεν καταφέρνει να περάσει από τη φάση των «16» και έχοντας πολλά παράπονα από τη διαιτησία και το VAR.

Boca Juniors players attacking the Atletico Mineiro team and staff and having to be tear-gassed after their Copa Libertadores defeat on penalties.pic.twitter.com/wWlARXw4dm — Sam Street (@samstreetwrites) July 21, 2021

Οι παίκτες της Μπόκα, κυριολεκτικά εκτός ελέγχου, άρχισαν να κυνηγούν τους αντιπάλους τους στα αποδυτήρια και να τους πετούν αντικείμενα, ενώ επιτέθηκαν και σε αστυνομικούς.

Κατά τη διάρκεια της αποχώρησης των δύο ομάδων επικράτησε μεγάλη ένταση στα αποδυτήρια, με τους φιλοξενούμενους να επιτίθενται και να χτυπούν στο πρόσωπο 17χρονο ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων. Μάλιστα, τα ΜΜΕ της Βραζιλίας αναφέρουν πως έχουν συλληφθεί οι Κασκίνι, Μπερμούντες, Ιθκιέρδοθ, Ρόχο, Χάβι Γκαρσία, Ζαμπράνο, Βίλα και Γκαγιόσο.

Ειδήσεις σήμερα:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Οι τελικές ρυθμίσεις

ΝΒΑ – Μπακς: MVP του τελικού ο Αντετοκούνμπο

Τόλης Βοσκόπουλος: Σήμερα η κηδεία του