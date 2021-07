Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμοί στην Κρήτη: Εννέα δονήσεις μετά τα 4,1 Ρίχτερ

Αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Τι είπε για το φαινόμενο ο σεισμολόγος του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας.

Εννέα σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν μέσα στη νύχτα στην Ανατολική Κρήτη, μετά τη σεισμική δόνηση των 4,1 Ρίχτερ χθες ένα τέταρτο πριν τις εννέα το βράδυ, που έγινε αισθητή σε ένα μεγάλο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και Λασιθίου.



Οι σεισμικές δονήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν κατά το πλείτον ασθενείς και δεν έγιναν αντιληπτές από τους πολίτες. Ωστόσο το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πολίτες βιώνουν μια σεισμική δραστηριότητα, η οποία σύμφωνα με τον σεισμολόγο του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών στη Θεσσαλονίκη, Χρήστο Παπαϊωάννου, δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό. Ο κ. Παπαϊωάννου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξήγησε ότι το φαινόμενο παρακολουθείται, με επιταχυνσιογράφο ο οποίος έχει τοποθετηθεί από το Ινστιτούτο στην περιοχή και καταγράφει τη σφοδρότητα των δονήσεων.

«Στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου το τελευταίο διάστημα γίνονται σεισμοί σχετικά μικρού μεγέθους ακολουθούμενοι -ο καθένας από αυτούς- από αρκετά μικρότερου μεγέθους σεισμούς. Η σεισμική δράση εντοπίζεται σε μια περιοχή η οποία είναι πολύ κοντά στο Αρκαλοχώρι με αποτέλεσμα ακόμη και μικρού μεγέθους σεισμοί, να γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί. Μέχρι στιγμής τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια ζώνη που έχει ενεργοποιηθεί και που αντιστοιχεί σε ένα μήκος ρήγματος το οποίο δεν φαίνεται μα είναι μεγάλο, δηλαδή δεν φαίνεται να έχει ενεργοποιηθεί μια μεγάλη περιοχή, που θα μπορούσε να δώσει έναν μεγαλύτερο σεισμό» ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου.

Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι ασθενέστερες σεισμικές δονήσεις γίνονται συχνά πιο αισθητές από μεγαλύτερης έντασης σεισμούς, ο κ. Παπαϊωάννου στη Θεσσαλονίκη ανέφερε ότι οι σεισμοί δεν γίνονται σε ένα σημείο, αλλά πάνω σε ρήγματα.

«Αυτό σημαίνει ότι κατανέμονται πάνω στο ρήγμα. Άλλοτε ένας μικρότερος σεισμός που είναι κάτω από το Αρκαλοχώρι θα γίνει έντονα αισθητός και δεν θα γίνει αισθητός ένας μεγαλύτερος που όμως είναι σε ένα διαφορετικό σημείο του ρήγματος. Αυτή η ζώνη που έχει διεγερθεί, έχει διεύθυνση βορρά-νότου και γι' αυτό οι δονήσεις γίνονται αισθητές και στο Ηράκλειο» ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου.

