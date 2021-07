Life

Έφη Αχτσιόγλου – Δημήτρης Τζανακόπουλος: Έγιναν γονείς

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Έφη Αχτσιόγλου και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, οι οποίοι έγιναν για πρώτη φορά γονείς.



Η πρώην υπουργός Εργασίας επί ΣΥΡΙΖΑ και ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς τη Δευτέρα (19/07) η Έφη Αχτσιόγλου έφερε στον κόσμο σε μαιευτήριο των Αθηνών, ένα υγιέστατο αγοράκι.



Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάτι που συνέβη και με τον ερχομό του γιου τους.



