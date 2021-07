Πολιτική

Παρατηρητήριο ΝΔ: Τα fake news για την Παιδεία

Το Παρατηρητήριο της ΝΔ σε ανακοίνωσή του επισημαίνει τα 5 νέα fake news για την Παιδεία και τις βάσεις εισαγωγής.

Το παρατηρητήριο fake news της ΝΔ αναφέρει τα εξής: «5 νέα fake news για την Παιδεία

Αριστούχος των Πανελλαδικών μένει εκτός Αρχιτεκτονικής Σχολής

ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο συγκεκριμένος υποψήφιος μπορεί, βάσει της βαθμολογίας του, να εισαχθεί στις Αρχιτεκτονικές Σχολές Πατρών, Ιωαννίνων, Χανίων. Έλαβε βαθμολογία 13,6 στο σχέδιο, βασικό μάθημα για την εισαγωγή του σε Τμήμα Αρχιτεκτονικής (όπως είναι π.χ., τα αγγλικά για την αγγλική φιλολογία ή τα μουσικά μαθήματα για τις μουσικές σπουδές) και δεν κατάφερε να πιάσει τη βάση του 14,03 της Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τον συντελεστή της οποίας η ίδια η Σχολή έχει ορίσει. Με το παλιό σύστημα, εφόσον υποψήφιος δεν έπιανε την απαιτούμενη ελάχιστη βάση του ειδικού μαθήματος (10) αποκλειόταν από ολόκληρη την επιστήμη, εν προκειμένω της Αρχιτεκτονικής, ενώ το νέο σύστημα εξασφαλίζει μία ποικιλομορφία στις βάσεις, επομένως και περισσότερες εναλλακτικές. Είναι συνεπώς επιτυχών σε Σχολή Αρχιτεκτονικής, ενώ προφανώς υπήρξαν συνυποψήφιοί του που πέτυχαν υψηλότερη βαθμολογία στο βασικό για την Αρχιτεκτονική Σχολή μάθημα του σχεδίου. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων που βλέπουν τη δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες, οι υποψήφιοι δεν εισάγονται στην πρώτη Σχολή προτίμησής τους λόγω βαθμολογίας, αλλά δεν αποκλείονται από άλλες αντίστοιχες Σχολές και το Πανεπιστήμιο ευρύτερα.



20.000-25.000-30.000-40.000 περισσότεροι υποψήφιοι από πέρυσι μένουν εκτός Πανεπιστημίων λόγω Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής



ΑΛΗΘΕΙΑ: Τα ως τώρα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η ΕΒΕ περιορίζει την εισαγωγή στα ΑΕΙ σε περίπου 9.400 περισσότερους υποψηφίους σε σχέση με πέρυσι και ότι όλοι τους, είτε μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού είτε μέσω της κανονικής διαδικασίας αίτησης εγγραφής, έχουν την εναλλακτική του Δημοσίου ΙΕΚ σε ειδικότητες με άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Πάνω από το 40% των φοιτητών μας δεν αποφοιτούν από τα Πανεπιστήμιά μας, ενώ 1 στους 4 καταρτιζόμενους των ΔΙΕΚ είναι απόφοιτος Πανεπιστημίου. Θέλουμε φοιτητές που γίνονται πτυχιούχοι, όχι «αιώνιους» φοιτητές που εγκλωβίζονται σε ένα δρόμο χωρίς διέξοδο, που χάνουν άσκοπα τα χρόνια τους. Θέλουμε νέους ανθρώπους να επιλέγουν δρόμους με προοπτική.

Το Υπουργείο Παιδείας οδηγεί τους υποψηφίους στα ιδιωτικά κολέγια

ΑΛΗΘΕΙΑ: Φέτος είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται στους υποψηφίους 2 ισοβαρείς επιλογές:

κατάθεση τυπικού μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή σε ΑΕΙ ή/και

κατάθεση παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ.

Αναδεικνύεται, έτσι, η επιλογή ανάμεσα σε περισσότερες από 50 επιλεγμένες ειδικότητες υψηλής ζήτησης από τους απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ειδικότητες που ζητούνται από αγορά εργασίας και σε νέες σύγχρονες ειδικότητες, όπως τεχνικού εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα/web designer - developer/video games), τεχνικού τουριστικών μονάδων & επιχειρήσεων φιλοξενίας, βοηθού φαρμακείου, βοηθού νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας. Οι παρεχόμενες ειδικότητες όχι μόνο έχουν μεγάλη ζήτηση στη σημερινή αγορά εργασίας, αλλά ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις των επαγγελμάτων που προβλέπονται να έχουν εκθετική ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον. Η Αξιωματική Αντιπολίτευση αγνοεί συστηματικά και απαξιωτικά το δίκτυο των δημοσίων ΙΕΚ, καταλήγοντας να γίνεται ο καλύτερος διαφημιστής των ιδιωτικών κολεγίων.

Σύσσωμη η κοινωνία ζητά την κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

ΑΛΗΘΕΙΑ: Έρευνα που δημοσιεύθηκε στον κυριακάτικο τύπο (Marc για το Πρώτο Θέμα, 18/7/2021) αποτυπώνει ξεκάθαρα και πέρα από κάθε αμφιβολία ότι οι συνθήκες έχουν ωριμάσει για αιτήματα δεκαετιών και η αλλαγή δεν μπορεί να περιμένει. 7 στους 10 ερωτηθέντες κρίνουν θετικά την καθιέρωση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα ΑΕΙ μας να διαμορφώσουν την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και το επίπεδο σπουδών που επιθυμούν. Πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 55,7%, όπως και το 79,2% των ψηφοφόρων του ΚΙΝΑΛ και 63,5% του ΚΚΕ τάσσονται υπέρ της ΕΒΕ! Επιπλέον, 7 στους 10 ερωτηθέντες κρίνουν θετικά την αξιολόγηση εκπαιδευτικών, περισσότεροι από 9 στους 10 συμφωνούν με την εισαγωγή νέων θεματικών στα σχολεία μέσω των εργαστηρίων δεξιοτήτων και περισσότεροι από 3 στους 4 με την αύξηση του αριθμού των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. 3 στους 4 συμφωνούν με την ελεγχόμενη είσοδο στα ΑΕΙ κατά μέσο όρο, όταν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ τάσσονται υπέρ σε ποσοστό 62,6%! Η Αξιωματική Αντιπολίτευση, επιδιδόμενη για άλλη μία φορά στον ταυτόσημό της πια λαϊκισμό, αποπειράται αναίσχυντα να εκμεταλλευτεί την απογοήτευση κάποιων υποψηφίων που απέτυχαν να εισαχθούν στις Σχολές των πρώτων τους προτιμήσεων, διευρύνοντας το χάσμα τους από την κοινωνία και την πραγματικότητα.

Το σχέδιο, όπως και τα άλλα ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, δεν διδάσκονται στο δημόσιο σχολείο.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Από τον Ιούλιο του 2020 το Υπουργείο Παιδείας έχει θεσμοθετήσει, για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας όλων των ειδικών πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων στο δημόσιο σχολείο, για μαθητές της Γ' τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων. Τα μαθήματα αυτά είναι: έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων, μουσική αντίληψη και γνώση, μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, αρμονία, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο. Το Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) δρομολογήθηκε ήδη από το σχολικό έτος 2020-2021 ανά ομάδες όμορων σχολικών μονάδων Λυκείου ή/και σε μεμονωμένα Λύκεια ανάλογα και με τις δηλώσεις επιλογής των μαθητών, ύστερα από εισήγηση για την κατάρτιση ειδικού ετήσιου προγράμματος υποστήριξης ανά ειδικό μάθημα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

