Κορονοϊός - Σύνταγμα: Επεισόδια με αντιεμβολιαστές

Επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και αντιεμβολιαστών στο κέντρο της Αθήνας. Σε προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Σε περισσότερες από πέντε προσαγωγές έως τώρα έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ, για τα επεισόδια που έγιναν το απόγευμα στο Σύνταγμα και τα Προπύλαια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο Σύνταγμα συγκεντρώθηκαν περίπου 3.500 αρνητές του εμβολίου. Σε κάποια στιγμή που τους ζητήθηκε να απομακρυνθούν από την λεωφόρο Αμαλίας, γιατί παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία, άρχισαν να πετούν προς την πλευρά των αστυνομικών μπουκάλια και άλλα αντικείμενα. Τότε, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν ρίψεις νερού με το ειδικό όχημα και περιορισμένη χρήση χημικών.

Παράλληλα, επεισόδια μικρής έκτασης σημειώθηκαν το απόγευμα και στα Προπύλαια, όπου είχαν συγκεντρωθεί, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Όλα αυτά την ώρα που καταγράφεται «έκρηξη» νέων κρουσμάτων κορονοϊού, με τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει 2.972 νέες μολύνσεις μόνο το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα.





