Το φαινόμενο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η διατροφή των πρωταθλητών

Σημαντικός παράγοντας, που καθορίζει το μέγεθος της επιτυχίας, είναι και οι σωστές επιλογές στο πλαίσιο της αθλητικής διατροφής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πρωταθλητής του ΝΒΑ, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς στη Γη της Επαγγελίας μετά από πενήντα χρόνια. Ο απίθανος Greek Freak με 50 πόντους στο GAME 6, 105-98 εναντίον των Φοίνιξ Σανς, οδήγησε τα ελάφια στην κατάκτηση του πρωταθλήματος!

Ο Έλληνας “Greek Freak” δεν είναι και ο μόνος… Μαρία Σάκκαρη, Στέφανος Τσιτσιπάς, Λευτέρης Πετρούνιας και πολύ άλλοι, είναι οι Έλληνες αθλητές που διαπρέπουν σε παγκόσμιο επίπεδο και μας δείχνουν ότι ο δρόμος της επιτυχίας είναι ανοικτός αρκεί να δουλέψεις σκληρά.

Οι ατελείωτες ώρες προπόνησης φυσικά είναι ο αυτονόητος τρόπος… Ωστόσο, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που καθορίζει το μέγεθος της επιτυχίας είναι και σωστές επιλογές στο πλαίσιο της αθλητικής διατροφής.

Το ταλέντο, η προπόνηση αλλά και ο σωστός τρόπος διατροφής συμβάλλουν στην επίτευξη μέγιστων αθλητικών επιδόσεων.

