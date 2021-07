Κοινωνία

Έγκλημα στη Φολέγανδρο: Προφυλακιστέος ο 30χρονος

Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 30χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελλέα. Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Σοκ έχουν προκαλέσει στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση είδαν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής Ηλίας Μπογιόκας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 30χρονος χτύπησε την Γαρυφαλλιά, την έσυρε και την έριξε από τον γκρεμό για να καταλήξει ζωντανή μέσα στο νερό.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 26χρονης Αλέξης Κούγιας σε δήλωσή του νωρίτερα, ανέφερε:

«Να προσέξουν πάρα πολύ τόσο ο δράστης του εγκλήματος εις βάρος της αείμνηστης θυγατέρας των εντολέων μου όσο και ο συνήγορός του, γιατί τους ίδιους κωμικούς ισχυρισμούς περί ψυχικής παθήσεως είχε προβάλει και ο έλληνας δράστης της αποτρόπαιας ανθρωποκτονίας εις βάρος της αείμνηστης Ελένης Τοπαλούδη και στο τέλος με την απόφαση, την οποίαν εξέδωσε το ΜΟΔ Αθηνών, εκτός της ισοβίου καθείρξεως, που επέβαλε στον δράστη, αγνοώντας παμψηφεί τους ισχυρισμούς του περί ψυχοπαθητικής προσωπικότητας, οδήγησε ως κατηγορούμενους στο δικαστήριο, τόσο τον ψυχίατρο, που βεβαίωνε ότι ο δράστης είναι ψυχασθενής, όσο και τον δράστη ως ηθικό αυτουργό του εγκλήματος της ψευδούς βεβαιώσεως».

