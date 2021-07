Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Πατουλίδου: έχουμε πολλές ελπίδες για μετάλλια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την καθυστέρηση ενός χρόνου, λόγω κορονοϊού, τα άδεια στάδια και τις ελπίδες για διακρίσεις.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο αρχίζουν κι επίσημα το μεσημέρι της Παρασκευής με την Τελετή Έναρξης και η πρώτη γυναίκα χρυσή Ολυμπιονίκης στην Ελλάδα, Βούλα Πατουλίδου μίλησε στον ΑΝΤ1 για τους πιο "βουβούς" Αγώνες στην ιστορία του θεσμού.

“Εν καιρώ ειρήνης, που τελικά έχουμε πόλεμο, να μην ξέρεις πότε θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι παράξενο” είπε η κ. Πατουλίδου για τις διαφωνίες και την καθυστέρηση ενός χρόνου λόγω κορονοϊού.

Όσον αφορά στα άδεια στάδια, λόγω των μέτρων για την πανδημία, είπε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" ότι “είναι σαν να προσπαθείς να βγάλεις από την ψυχή σου περισσότερη δύναμη. Προσπαθείς να δημιουργήσεις εκείνο το κλίμα που θα σου δώσει φτερά”.

“Ο κόσμος είναι σαν ένας ακόμα παίκτης στη μάχη, είναι η δύναμή μας στην Ολυμπιάδα” πρόσθεσε και σημείωσε ότι οι αθλητές θα πρέπει να αντέξουν ψυχικά σε ένα χώρο με απόλυτη ησυχία”.

Εξέφρασε πάντως τη σιγουριά ότι ρεκόρ θα υπάρξουν, καθώς δεν ξέρεις ποτέ πόσο κάποιος κυνηγά το όνειρό του. Τέλος, η Βούλα Πατουλίδου τόνισε ότι έχουμε πολλές ελπίδες για μετάλλια.

Ειδήσεις σήμερα:

Μετάλλαξη Δέλτα: μείωση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου της Pfizer

Καλλιθέα: άνδρας καρφώθηκε σε κάγκελα

Τοπαλούδης για έγκλημα στη Φολέγανδο: να αυστηροποιηθούν οι ποινές (βίντεο)