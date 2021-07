Κοινωνία

Καπερνάρος για Μάτι: Υπήρξαν πιέσεις κατά την ανάκριση, θα αποκαλυφθούν πολλά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος των θυμάτων της φονικής φωτιάς στο Μάτι και οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν στον ΑΝΤ1 τρία χρόνια μετά την τραγωδία.

Ολοκληρώθηκε η φάση της ανάκρισης για την υπόθεση της φωτιάς στο Μάτι, που στοίχισε τη ζωή σε 102 ανθρώπους, με την απολογία όλων των κατηγορουμένων και πλέον σύμφωνα με τον δικηγόρο των θυμάτων, το πόρισμα του ανακριτή βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα, ο οποίος διαπίστωσε κακουργήματα.

«Το σοβαρότερο είναι πώς θα φτάσει η δικογραφία στο δικαστήριο», σημείωσε ο Βασίλης Καπερνάρος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Ερωτηθείς αν υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να καλύψουν άλλους, απάντησε:

«Ασφαλώς, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να καλύψουν κάποιους. Ο τότε Υπουργός Τόσκας επιχειρούσε και έπρεπε να είναι κατηγορούμενος. Βεβαίως και υπήρξαν πιέσεις κατά την ανάκριση και θα αποκαλυφθούν στο δικαστήριο».

«Στο δικαστήριο θα αποκαλυφθούν πολλά. Εκεί θα πέσουν προσωπεία και μάσκες», πρόσθεσε και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επέρριψε ευθύνες για την τραγωδία στους δύο επικεφαλής της Πυροσβεστικής.

«Η αλήθεια θα λάμψει», δήλωσε στην ίδια εκπομπή κάτοικος του Νέου Βουτζά, ενώ εγκαυματίας διαμαρτυρήθηκε για «πλήρη αδιαφορία από το κράτος».

Μία κάτοικος, από την άλλη, έκανε λόγο για τρία πράγματα που πρέπει να γίνουν:

1.Το αίτημα της δικαίωσης

2.Αλήθεια

3.Τιμωρία

«Τρία χρόνια μετά είμαστε ακόμα στο πρώτο», σημείωσε.

«Η 23η Ιουλίου προκλήθηκε από ανθρώπινες ενέργειες που προκάλεσαν τη φυσική καταστροφή», ξεκαθάρισε η ίδια.





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Πού θα γίνουν δωρεάν rapid test την Παρασκευή

Τοπαλούδης για έγκλημα στη Φολέγανδο: να αυστηροποιηθούν οι ποινές (βίντεο)

Μετάλλαξη Δέλτα: μείωση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου της Pfizer