Αθλητικά

Κορονοϊός - Ολυμπιακοί Αγώνες: σε καραντίνα μέλη της ελληνικής αποστολής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπάρχει τοενδεχόμενο επαφής προσώπων με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού και κατά συνέπεια, ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Σε καθεστώς «αυξημένης επιτήρησης» βρίσκονται τρία μέλη της ελληνικής αποστολής που βρίσκεται στο Τόκιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της ΕΟΕ, υπάρχει το ενδεχόμενο επαφής αυτών των τριών προσώπων, με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού και κατά συνέπεια, ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις από τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΕ, μέχει ως εξής:

«H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει ότι βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων της Ιαπωνικής Κυβέρνησης και της Οργανωτικής Επιτροπής «Τόκιο 2020», ενημερώθηκε ότι τρία μέλη της ελληνικής αποστολής βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση λόγω πιθανής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από την Αθήνα στην Ιαπωνία. Και τα τρία μέλη της αποστολής δεν εμφανίζουν συμπτώματα και όλα τα τεστ στα οποία έχουν υποβληθεί είναι αρνητικά. Το Αρχηγείο είναι σε στενή επαφή με την Οργανωτική Επιτροπή αλλά και με τα μέλη της ελληνικής αποστολής προκειμένου να μην υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα».





Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: νέες διώξεις κατά του επιδειξία

Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Σταματήστε το έγκλημα με τα αρχαία στο σταθμό Βενιζέλου

Ζώδια: οι προβλέψεις του τριημέρου