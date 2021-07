Οικονομία

Μητσοτάκης – Ντόναχιου: Αισιοδοξία για την ελληνική οικονομία

Με τον πρόεδρο του Eurogroup συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός. Η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις στο επίκεντρο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο του Eurogroup και υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας Πασκάλ Ντόναχιου.

«Είμαι βέβαιος ότι συζητήσατε με τον υπουργό Οικονομικών την πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία τα τελευταία δύο χρόνια. Το σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι, παρά την πανδημία και όλες τις δυσκολίες, δεν σταματήσαμε ποτέ να εφαρμόζουμε πραγματικές μεταρρυθμίσεις, κάτι το οποίο, πιστεύω, ότι μας τοποθετεί στο κατάλληλο σημείο ώστε να μπορέσουμε να επωφεληθούμε από την επικείμενη ανάπτυξη που θα έχει επίδραση και στην ελληνική οικονομία» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της συνάντησης.

«Για εμάς, η πρόκληση δεν είναι απλώς η ανάπτυξη, αλλά μια ανάπτυξη που θα έχει καλύτερα χαρακτηριστικά, θα έλεγα, μια ανάπτυξη που θα στηρίζεται σε μια διαφορετική σύνθεση, η οποία θα εστιάζει περισσότερο στις εξαγωγές, στις επενδύσεις, στην καινοτομία και λιγότερο στην κατανάλωση. Και πιστεύω ότι έχουμε θέσει τα θεμέλια για το άνοιγμα ενός μακροπρόθεσμου κύκλου ανάπτυξης για την οικονομία» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Eurogroup για την στήριξη στην Ελλάδα, αλλά και για τον ηγετικό ρόλο που έχει αναλάβει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, για την προώθηση ζητημάτων που έχουν ιδιαίτερη σημασία, όπως η τραπεζική ένωση.

Π.Ντόναχιου: Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRP), της Ελλάδας είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη

Ο πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου αναγνώρισε το εξαιρετικό, όπως είπε, έργο που κάνει ο υπουργός για την ελληνική οικονομία και σημείωσε ότι ο ρόλος της Ελλάδας στο Eurogroup και η φωνή της χώρας σε πάρα πολλές, σημαντικές αποφάσεις, χαίρει μεγάλου σεβασμού και αναγνώρισης.

«Μοιράζομαι απολύτως, κι εγώ, την αισιοδοξία σας για την ελληνική οικονομία. Βλέποντας την πρόοδο που έχετε σημειώσει μέχρι τώρα και κοιτώντας την ανάπτυξη που θα σημειωθεί εδώ στην Ελλάδα για το τρέχον και για το επόμενο έτος, αυτό αποτελεί σημάδι της ανθεκτικότητας της οικονομίας» τόνισε και προσέθεσε «και είναι επίσης ένα σημάδι για της αξία όλων των αποφάσεων που η κυβέρνησή σας έχει ήδη λάβει. Και η ανάπτυξη αυτή θα επιταχυνθεί από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRP), το οποίο πιστεύουμε ότι είναι από τα καλύτερα αντίστοιχα σχέδια στην Ευρώπη».

Επίσης είπε ότι, βλέποντας όλη τη δουλειά που έχει γίνει με το "Ελλάδα 2.0", «οι προοπτικές για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία είναι πολύ θετικές και αισιόδοξες».

«Σας ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα και για την ευκαιρία να συναντηθούμε. Η συνεργασία που έχουμε στο πλαίσιο του Eurogroup με την κυβέρνησή σας είναι πολύ υψηλού επιπέδου και πάρα πολύ υψηλών προδιαγραφών. Και προσβλέπω στη συνέχισή της τα επόμενα χρόνια» σημείωσε ο πρόεδρος του Eurogroup.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη και ο προϊστάμενος του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

