Amy Winehouse: Δέκα χρόνια από τον θάνατό της

Η Έιμι Γουάινχαουζ πέθανε πριν από δέκα χρόνια σαν σήμερα, στις 23 Ιουλίου 2011, στα 27 της χρόνια.

Μία από τις θλιβερές πτυχές του θανάτου της είναι ότι κανείς δεν μπορεί να απολαύσει το αστείρευτο ταλέντο της επί σκηνής. Ωστόσο για τους θαυμαστές της, νέους και παλιούς, μία αφιερωματική παράσταση στην τραγουδίστρια, που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή, είναι ότι πιο κοντινό μπορούν να απολαύσουν.

Ο πρόωρος θάνατος της Γουάινχαουζ και η ανάγκη του κόσμου να συνεχίσει να τη βλέπει «ζωντανά» στη σκηνή οδήγησε αρκετές νέες τραγουδίστριες σε μία από τις πιο περίεργες δουλειές στη βιομηχανία της ζωντανής μουσικής. Να αναπαριστούν την Έιμι.

Μία από αυτές τις νέες τραγουδίστριες που «χτίζει» την καριέρα της στα βήματα της Γουάινχαουζ είναι και η Κέιτι Γουίλσον, η οποία ήταν μόλις 14 χρόνων όταν πάθανε η αγαπημένη της ερμηνεύτρια.

«Είναι τόσο λυπηρό, γιατί μου άρεσε η μοναδικότητά της και τα τραγούδια της ήταν τόσο καλά, ήταν τόσο ταλαντούχα» λέει η 24χρονη σήμερα Γουίλσον, η οποία εδώ και τέσσερα χρόνια εμφανίζεται με το όνομα Amy Alive. Παραδέχεται ότι παρόλο που δεν μοιάζει και τόσο με την αείμνηστη τραγουδίστρια η φωνή της πλησιάζει πολύ σ' αυτήν της Έιμι κάτι που δεν είναι εύκολο δεδομένου του μεγέθους του ταλέντου της Γουάινχαουζ.

Μιλώντας στη Metro.co.uk η νεαρή τραγουδίστρια θυμάται πώς ξεκίνησε τις εμφανίσεις της ως Έιμι: «Ήμουν σε ένα μάθημα τραγουδιού και τραγουδούσα το Back To Black ή το Rehab και ο καθηγητής φωνητικής μου είπε: Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις ένα αφιέρωμα γι' αυτήν γιατί ακούγεσαι πολύ σαν αυτήν. Έτσι διάλεξα τα κοστούμια και τις περούκες, τα τατουάζ και έκανα μία συναυλία, ανέβηκα στη σκηνή και δεν κοίταξα ποτέ πίσω».

Έκτοτε, η Γουίλσον έχει εμφανιστεί ως Έιμι Γουάινχαουζ σε πολλούς χώρους, από καζίνο έως εστιατόρια και παραθαλάσσια θέρετρα. Η Γουίλσον συνεχίζει να περνά ώρες παρακολουθώντας τις ζωντανές εμφανίσεις της Γουάινχαουζ, αλλά παραδέχεται ότι το να προσπαθείς να τραγουδήσεις σαν αυτήν δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά.

H πανδημία της Covid-19 σταμάτησε τις εμφανίσεις της Γουίλσον, όμως θα ξεκινήσει και πάλι από το φεστιβάλ Rock The Moat στο Μέιντστοουν της Αγγλίας στις 7 Αυγούστου, και ελπίζει ότι η παράστασή της αυτή θα είναι ένα ωραίο αφιέρωμα στην αγαπημένη της τραγουδίστρια.

