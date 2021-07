Αθλητικά

Μητσοτάκης: Ολυμπιακό Μουσείο αντάξιο της παράδοσης και της ιστορίας των Αγώνων

Συμβολική επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας



«Κάθε επιτυχία σε όλους τους αθλητές, σε όλες τις αθλήτριες στο Τόκιο. Πάνω από όλα στους αθλητές και στις αθλήτριες που με περηφάνια φέρνουν στο στήθος τη γαλανόλευκη», ευχήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της σημερινής συμβολικής επίσκεψής του στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας, το οποίο αναδεικνύει τη μοναδική συμβολή της Ελλάδος στη διαμόρφωση του Ολυμπιακού Κινήματος και αποτίει φόρο τιμής στους αθλητές και στο σύνολο της Ολυμπιακής Οικογένειας. Πρόσθεσε δε, πως «η χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες απέκτησε ένα μουσείο αντάξιο της παράδοσης και της ιστορίας των Αγώνων».

«Εύχομαι και ελπίζω το μουσείο αυτό να δεχθεί πραγματικά πολλούς επισκέπτες, να γίνει πόλος έλξης για τα σχολεία μας, αλλά σε συνδυασμό και με την πολύ σημαντική ανάπλαση του χώρου του ΟΑΚΑ, που ήδη δρομολογείται, καθώς έχουμε εξασφαλίσει παραπάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, να συγκροτήσουν έναν συνεκτικό ολυμπιακό πόλο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ξενάγηση στο Μουσείο, που έγινε με φόντο τη ζωντανή μετάδοση της τελετής έναρξης των Αγώνων «Τόκιο 2020», παρακολούθησαν μαζί με τον πρωθυπουργό, παιδιά του Συλλόγου Ξιφασκίας Αρίστων Παιανίας ενώ στην είσοδο του μουσείου τον κ. Μητσοτάκη υποδέχτηκαν οι Ολυμπιονίκες, Σπύρος Γιαννιώτης, Λεωνίδας Κόκκας, Νίκη Μπακογιάννη, Σοφία Μπεκατώρου και οι Παραολυμπιονίκες 'Αννα και Χριστίνα Ντέντα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού ευχαρίστησε τους ολυμπιονίκες και τους παραολυμπιονίκες για την προσφορά τους και για τα προσωπικά κειμήλια που έχουν δωρίσει στη συλλογή εκθεμάτων του μουσείου, σημείωσε ότι αυτά τα αντικείμενα θα τα βλέπει πλέον και «η νέα γενιά των αθλητών μας, οι οποίοι πιστεύω ότι με τον τρόπο τους θα εμπνευστούν από τις επιτυχίες των παλαιότερων έτσι ώστε να κρατήσουν ζωντανό και άσβεστο αυτό το τόσο ξεχωριστό πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων». Οι αθλητές από την πλευρά τους αφηγήθηκαν στον πρωθυπουργό τις εμπειρίες τους από τους αγώνες, τις αναμνήσεις που συνδέονται με τα αντικείμενα αυτά και τη διαδρομή τους έως τη διάκριση.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από την διευθύντρια του μουσείου, Μαρία Παπαϊωάννου, στους χώρους του, και στη μόνιμη έκθεση που αναδεικνύει την καταγωγή και την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα από μια χρονολογική αφήγηση, από την οποία αναδεικνύονται οι τρεις μεγάλοι ελληνικοί σταθμοί: η γέννηση, η αναβίωση και η επιστροφή των Αγώνων στην Ελλάδα. Παράλληλα, οι αρχές, οι αξίες, η δομή του Διεθνούς Ολυμπιακού Κινήματος, οι οργανισμοί και τα ιδρύματα, η Χάρτα και το μήνυμα παγκόσμιας ειρήνης, τα αθλήματα, οι αθλητές, ο αγώνας, παρουσιάζονται μέσα από διαδραστικά εκθέματα και αυθεντικά τεκμήρια.

Η δημιουργία του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας αποτελεί πρωτοβουλία της Lamda Development και βρίσκεται στο Golden Hall. Στόχοι του μουσείου, είναι να μεταλαμπαδεύσει τη φιλοσοφία του Ολυμπισμού, να αποτελέσει κυψέλη γνώσης για την εκπαιδευτική κοινότητα, να εμπνέει και να συγκινεί μικρούς και μεγάλους, να προσελκύει τους επισκέπτες της πόλης από κάθε γωνιά του πλανήτη, να προάγει τη στενή σχέση Αθλητισμού και Πολιτισμού, να αποτελέσει τον θεματοφύλακα της ολυμπιακής κληρονομιάς των Αγώνων της Αθήνας του 2004 και μέσα από συνέργειες και συνεργασίες να συμβάλλει στην ανάδειξη της Αθήνας ως ολυμπιακής πρωτεύουσας.

Σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, μεταξύ άλλων σημείωσε, ότι «η μέρα έχει συμβολική σημασία και αξία, γιατί σήμερα είναι η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Ταυτόχρονα, ευχαριστούμε τους ολυμπιονίκες μας, Σπύρο Γιαννιώτη, Λεωνίδα Κόκκα, Νίκη Μπακογιάννη και Σοφία Μπεκατώρου, που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, όπως και πολλούς άλλους συναθλητές τους ολυμπιονίκες, που μας έχουν δωρίσει πολλά από τα προσωπικά τους αντικείμενα, που ασφαλώς πέρα από την αξία αυτή καθ' αυτή που έχουν σαν αντικείμενα, συνοδεύουν τις μεγάλες στιγμές που έχουν ζήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις συγκινήσεις που έχουν προσφέρει σε όλους τους Έλληνες».

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν και συνόδευσαν κατά την επίσκεψη, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, ο αντιπρόεδρος της Lamda Development, Ευάγγελος Χρόνης, η Chief Development Officer της Lamda Development, Μελίνα Παΐζη και η γενική διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας, Μαρία Παπαϊωάννου.

Η δήλωση του πρωθυπουργού

"Η χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες απέκτησε ένα μουσείο αντάξιο της παράδοσης και της ιστορίας των Αγώνων. Με πολύ μεγάλη χαρά σήμερα είχα την ευκαιρία να ξεναγηθώ στο καινούργιο, πλέον, νεοσύστατο μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων, αυτή την τόσο σημαντική μέρα, ημέρα που εκκινούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, αυτοί οι ξεχωριστοί, αυτοί οι διαφορετικοί, αυτοί οι πολύ πιο δύσκολοι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχηθώ, σε όλες τις αθλήτριές μας, σε όλους τους αθλητές μας, καλή επιτυχία. Αν και μόνο και μόνο το γεγονός ότι βρίσκονται εκεί εν μέσω όλων αυτών των αντιξοοτήτων συνιστά ήδη μία πρώτη νίκη.

Θέλω να ευχαριστήσω τους αθλητές και τις αθλήτριες που μας συνοδεύουν σήμερα, μας χάρισαν τόσο σπουδαίες στιγμές οι αθλητές των Ολυμπιακών αλλά και των Παραολυμπιακών Αγώνων. Και πιστεύω ότι, διαπερνώντας τις αίθουσες αυτού του πολύ όμορφου μουσείου, όλοι μας θυμηθήκαμε εκείνες τις στιγμές που η Ελλάδα σηκώθηκε λίγο πιο ψηλά, χάρις στις αθλήτριες και τους αθλητές μας.

Τους ευχαριστώ την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, για όσα προσέφεραν στη χώρα, αλλά και για τη γενναιοδωρία τους να χαρίσουν στο Ολυμπιακό Μουσείο, να δωρίσουν αντικείμενα πολύτιμα, μετάλλια, αλλά και τον προσωπικό τους εξοπλισμό, αντικείμενα με τα οποία είναι οι ίδιοι τόσο ταυτισμένοι. Τώρα θα μπορούν να τα βλέπουν όλοι οι επισκέπτες του Μουσείου, ξένοι αλλά και Έλληνες και κυρίως, εδώ, η νέα γενιά των αθλητών μας, οι οποίοι πιστεύω ότι με τον τρόπο τους θα εμπνευστούν από τις επιτυχίες των παλαιότερων έτσι ώστε να κρατήσουν ζωντανό και άσβεστο αυτό το τόσο ξεχωριστό πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Εύχομαι και ελπίζω το μουσείο αυτό να δεχθεί πραγματικά πολλούς επισκέπτες, να γίνει πόλος έλξης για τα σχολεία μας, αλλά σε συνδυασμό και με την πολύ σημαντική ανάπλαση του χώρου του ΟΑΚΑ, που ήδη δρομολογείται καθώς έχουμε εξασφαλίσει παραπάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, να συγκροτήσουν έναν συνεκτικό ολυμπιακό πόλο.

Ένα αστικό αθλητικό πάρκο το οποίο θα προσφέρει ευκαιρίες αθλητισμού, ψυχαγωγίας στους επισκέπτες του και που θα συνδυάζει τις εμβληματικές υποδομές των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 με ένα μουσείο που διατρέχει όλη τη διαδρομή των Αγώνων, από την Αρχαία Ολυμπία μέχρι το σήμερα, με ξεχωριστή στιγμή πάντα βέβαια, τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

Και πάλι κάθε επιτυχία σε όλους τους αθλητές, σε όλες τις αθλήτριες στο Τόκιο. Πάνω από όλα στους αθλητές και στις αθλήτριες που με περηφάνια φέρνουν στο στήθος τη γαλανόλευκη."

