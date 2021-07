Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Ναόμι Οσάκα άναψε την Ολυμπιακή φλόγα (εικόνες)

Από τα χέρια της Ναόμι Οσάκα, άναψε ο Βωμός στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο. Η πρωταθλήτρια του τένις ήταν η τελευταία λαμπαδηδρόμος και από τα δικά της χέρια η Ολυμπιακή Φλόγα, που ξεκίνησε το ταξίδι της πριν περίπου ενάμιση χρόνο από την Αρχαία Ολυμπία, άναψε το Βωμό που θα καίει για όλη τη διάρκεια των Αγώνων, ως την Κυριακή 8/8.

Η Φλόγα εισήλθε στο Ολυμπιακό Στάδιο στα χέρια δύο Ολυμπιονικών, του Τανταχίρο Νομούρα (χρυσό μετάλλιο στο τζούντο στους Αγώνες του 1996, του 2000 και του 2004) και της Σαόρι Γιοσίντα (τρία χρυσά μετάλλια στην πάλη, το 2004, το 2008 και το 2012, καθώς και ένα ασημένιο το 2016). Εκείνοι την παρέδωσαν σε τρεις θρύλους του ιαπωνικού μπέιζμπολ, τον Σιγκέο Ναγκασίμα, τον Σανταχάρου Οχ και τον Χιντέκι Ματσούι, κι από κει η Φλόγα πέρασε στα χέρια ενός γιατρού και μίας νοσοκόμας, σε μία συμβολική κίνηση ευγνωμοσύνης προς τους ανθρώπους που έδωσαν τη μάχη κατά της πανδημίας. Ακολούθησε η Γουακάκο Τσουτσίντα, μία αθλήτρια που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στο Τόκιο τον επόμενο μήνα.

Η Τσουτσίντα μετέφερε τη Φλόγα στο κέντρο του Ολυμπιακού Σταδίου, όπου την παρέλαβαν έξι παιδιά προερχόμενα από τις Περιφέρειες Ιουάτε, Μιγιάγκι και Φουκουσίμα. Είναι οι περιοχές που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι που ακολούθησε το 2011. Τα παιδιά κράτησαν για λίγο το καθένα την Ολυμπιακή Φλόγα και την παρέδωσαν στη Ναόμι Οσάκα, ίσως την πλέον αναγνωρίσιμη παγκοσμίως αθλήτρια της Ιαπωνίας.



Η 23χρονη τενίστρια ανέβηκε αργά-αργά τα σκαλιά προς τον Βωμό, ο οποίος αποκαλύφθηκε μέσα από μία σφαίρα, και μεταλαμπάδευσε το φως της Ιερής Φλόγας, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των πιο παράξενων Ολυμπιακών Αγώνων της ιστορίας.

