Κοινωνία

Ισχυρός σεισμός στο Ηράκλειο

Αισθητός σε όλη την Κρήτη ο σεισμός. Ζημιές καταγράφουν οι κάτοικοι.

Ισχυρική σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:07 το πρωί στο Ηράκλειο Κρήτης. Συγκεκριμένα, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 23χλμ νότια, νοτιοανατολικά της πόλης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 13,3 χμλ, γι αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στους γύρω νομούς.

Μισή ώρα αργότερα σημειώθηκε μετασεισμός μεγέθους 3.5 Ρίχτερ, ενώ στις 06.04 σημειώθηκε κι άλλη δόνηση μεγέθους 3,1 Ρίχτερ. Μετασεισμός καταγράφηκε και στις 7.16 το πρωί. Ήταν μεγέθους 3 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον σεισμό σημειώθηκαν μικρές ζημιές, κυρίως σε παλιά κτήρια.

Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της ΚΡΗΤΗ TV την Τετάρτη 21 Ιουλίου είχε αναφέρει: «Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε κάποιον μεγαλύτερο σεισμό της τάξεως των 4,8 – 5 βαθμών αν και μικρή αυτή η πιθανότητα. Μικρή αλλά υπαρκτή. Δυστυχώς σε παγκόσμιο επίπεδο δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε τις εξελίξεις που μας επιφυλάσσει η ίδια η φύση και τα ίδια τα φαινόμενα».