Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Σάκκαρη: μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, με όπλο το σερβίς, κατάφερε να κάμψει δύσκολα την αντίσταση της αντιπάλου της.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά στην πρώτη συμμετοχή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς νίκησε σήμερα, στον 1ο γύρο, στο «Ariake tennis Park» του Τόκιο την Εσθονή, Ανέτ Κονταβέιτ, με 2-0 σετ και συνεχίζει την πορεία της στο τουρνουά.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Νο 19 στην παγκόσμια κατάταξη, με όπλο το σερβίς, κατάφερε να κάμψει δύσκολα στο πρώτο σετ την αντίσταση της αντιπάλου της, Νο 28 στον κόσμο, με 7-5 σε 49 λεπτά, ενώ στο δεύτερο σετ κατάφερε να επικρατήσει με 6-2, και μάλιστα μια ημέρα πριν από τα γενέθλιά της.

Στο 2ο γύρο του Ολυμπιακού τουρνουά η Σάκκαρη θ' αντιμετωπίσει την Νίνα Στογιάνοβιτς από τη Σερβία, η οποία επικράτησε με 2-0 (6-3, 6-3) της Γιαπωνέζες Ναό Χιμπίνο. Να σημειωθεί πως οι δυο αθλήτριες έχουν πλούσια προϊστορία, μιας και έχουν αναμετρηθεί συνολικά δέκα φορές. Με τη σημερινή νίκη της η Σάκκαρη μετράει, πλέον, έξι νίκες, έναντι τεσσάρων της Κονταβέιτ.

Στο 2ο σετ η Κόνταβεϊτ, μπόρεσε να παραμείνει ανταγωνιστική για μόλις τέσσερα γκέιμ (2-2), καθώς στη συνέχεια η Σάκκαρη βρήκε break και hold παίρνοντας προβάδισμα με 4-2. Η 25χρονη πρωταθλήτρια μπορεί να συνέχιζε να μην έβρισκε 1ο σερβίς (36%), όμως ήταν εντυπωσιακή στους κερδισμένους πόντους στο 2ο, έχοντας χάσει μόλις έναν πόντο μέχρι εκείνο το σημείο (13/14).

Στη συνέχεια, παρά το γεγονός ότι η Κόνταβεϊτ κατάφερε να σβήσει τριπλό break-point (0/40), η Σάκκαρη βρήκε τον τρόπο να οδηγήσει την Εσθονή σε λάθη και να φτάσει σε ένα ακόμη break (5-2) και αργότερα να κλείσει το σετ και να κατακτήσει την 1η νίκη της καριέρας της σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Θήβα: μαφιόζικη εκτέλεση άνδρα έξω από το σπίτι του (βίντεο)

Φολέγανδρος - ανακριτής για 30χρονο: σκότωσε τη Γαρυφαλλιά για ασήμαντη αφορμή

Ροδόπη: νεκρός από φωτιά σε σπίτι