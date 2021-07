Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γώγος: Αύξηση νοσηλειών κατά 25% ημερησίως

Έντονη ανησυχία προκαλεί στους ειδικούς η εικόνα των νοσοκομείων εν μέσω της πανδημίας, καθώς παρατηρείται αύξηση κατά 25% ημερησίως των νοσηλειών.

Στην επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού, αλλά και την αύξηση του αριθμού των νοσηλειών αναφέρθηκε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος.

Ο κ. Γώγος μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε ότι οι νοσηλείες αυξάνονται κατά 25%-26% την ημέρα με παράλληλη άνοδο και των διασωληνώσεων.

«Το κύμα αυτό σχετίζεται και με τη μετάλλαξη Δέλτα, γιατί είναι πιο μεταδοτικός ο ιός, αλλά με την άρση των μέτρων και τη μη τήρηση των μέτρων που ισχύουν. Είναι ένα σήμα η αύξηση των νοσηλειών, καθώς έχουμε έναν μέσο όρο αύξησης 25%-26% από μέρα σε ημέρα και μικρή αύξηση των διασωληνώσεων, αλλά σε επίπεδα διαχειρίσιμα.

Το κύμα θα είναι μεγάλο σε σχέση με την επιδημιολογική καμπύλη αλλά όχι τόσο ισχυρό σε σχέση με νοσηλείες και διασωληνώσεις», επισήμανε και συνέχισε «σε σύνολο 5.000 ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν στην εντατική διασωληνωμένοι από τον Φεβρουάριο μέχρι τώρα, από αυτούς εμβολιασμένοι ήταν μόνο το 1%».

«Υπάρχει ένα μοντέλο στις ΗΠΑ που λέει ότι το προσεχές διάστημα οι θάνατοι σε 7ημερο μέσο όρο αν ο πληθυσμός είναι ανεμβολίαστος θα περάσουν τις 3.000, ενώ αν είναι εμβολιασμένος θα είναι κάτω από 200», κατέληξε ο κ Γώγος.

