Ολυμπιακοί Αγώνες – Πετρούνιας για ΕΡΤ: Είναι ατόπημα και άδικο

Πρώτος και καλύτερος στον τελικό των κρίκων ο «Άρχοντας» Λευτέρης Πετρούνιας. Σάλος με την τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα του. Η θέση του και η θέση της ΕΡΤ.

Λίγο μετά το τέλος της Τελετής Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, όπου -μαζί με την Αννα Κορακάκη- ήταν σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας, ο Λευτέρης Πετρούνιας δήλωσε ότι ελπίζει να φανεί αντάξιος αυτής της τιμής και να το αποδείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Και ο Έλληνας Ολυμπιονίκης φρόντισε -όπως συνηθίζει άλλωστε τα τελευταία χρόνια- να δικαιώσει τις προσδοκίες. Στον προκριματικό του αγωνίσματος, ο «άρχοντας των κρίκων» εκτέλεσε άψογα το πρόγραμμά του και στην έξοδο «καρφώθηκε» στο έδαφος, για να «σπάσει τα νεύρα» των αντιπάλων του, όπως δήλωσε με νόημα ο προπονητής του, Δημήτρης Ράφτης.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα του, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης δήλωσε:

«Σίγουρα το πρόγραμμα που έκανα ήταν πολύ καλό, αλλά μπορεί να πάει ακόμα παραπάνω ο βαθμός. Πλέον μπήκαμε στον τελικό οι οκτώ, οι οποίοι είναι όλοι πολύ καλοί. Εκεί θα ανταγωνιστούμε και οι κριτές θα δουν ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των αθλητών, για να νικήσει ο καλύτερος. Πάντως, θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερη η διαφορά που είχα στους βαθμούς με τους άλλους. Πιστεύω ότι μπορεί να φτάσω ακόμα πιο ψηλά σε επίπεδο βαθμών. Σκοπεύω να παρουσιάσω ακόμα καλύτερο πρόγραμμα, για να φτάσω στην κατάκτηση του μεταλλίου. Περιμένετε και θα δείτε.

Νιώθω απογοητευμένος και με θλίβει ιδιαίτερα το γεγονός ότι κάποιοι Έλληνες, λίγοι ή πολλοί δεν ξέρω, ξύπνησαν πρωί για να δουν στην τηλεόραση Πετρούνια και δεν είδαν Πετρούνια. Δεν είμαι ποδοσφαιριστής, δεν είμαι μπασκετμπολίστας, δεν είμαι σε άθλημα που κάθε Σαββατοκύριακο με βλέπουν στις τηλεοράσεις τους και θεωρώ ότι είναι ατόπημα και άδικο».

Η ΕΡΤ έδωσε τη δική της απάντηση μέσω αναρτήσεων στο Twitter, αναφέροντας συγκεκριμένα: «Σχετικά με την μη live μετάδοση της επιτυχημένης προσπάθειας του Λευτέρη Πετρούνια: Η ΕΡΤ δεν έχει την παραμικρή ευθύνη για τη σκηνοθεσία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μεταδίδει τις πηγές και τις εικόνες που επιλέγουν οι Ιάπωνες σκηνοθέτες. Έγινε αμέσως διάβημα στο Τόκυο και το βίντεο του πρωταθλητή μας θα μεταδοθεί μαγνητοσκοπημένο αμέσως μόλις αποσταλεί στην ΕΡΤ».1/2 Σχετικά με την μη live μετάδοση της επιτυχημένης προσπάθειας του Λευτέρη Πετρούνια: Η ΕΡΤ δεν έχει την παραμικρή ευθύνη για τη σκηνοθεσία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μεταδίδει τις πηγές και τις εικόνες που επιλέγουν οι Ιάπωνες σκηνοθέτες.

Ο Πετρούνιας βαθμολογήθηκε με 15.333 και προκρίθηκε πρώτος και καλύτερος για τον τελικό της 2ας Αυγούστου, όπου τα τρία μετάλλια θα διεκδικήσουν οι εξής αθλητές:

1. Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 15.333

2. Γιανγκ Λιού (Κίνα) 15.300

3. Σαμίρ Σαϊντ Ετ (Γαλλία) 15.066

4. Ιμπραήμ Τσολάκ (Τουρκία) 14.933

5. Αρτούρ Ζανέτι (Βραζιλία) 14.900

6. Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.800

. Ντένις Αμπλιαζίν (Ρωσία) 14.800

. Χάο Γιού (Κίνα) 14.800





