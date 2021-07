Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Χόκεϊ: Χτύπησε αντίπαλο με το μπαστούνι (βίντεο)

Ένα απίστευτο επεισόδιο αμαύρωσε την αναμέτρηση μεταξύ των εθνικών ομάδων Αργεντινής και Ισπανίας.

Σε ένα περίεργο περιστατικό μετά τον αγώνα, ένας Αργεντινός παίκτης χόκεϊ, κτύπησε στο κεφάλι τον Ισπανό αντίπαλό του, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020.

Στο τέλος του αγώνα, που έληξε 1-1, ο Λούκας Ρόσι προχώρησε προς το μέρος του Ντέιβιντ Αλέγκρε, ο οποίος που βρισκόταν στο έδαφος με τα πόδια του τεντωμένα λόγω κράμπας και τον χτύπησε στο κεφάλι με το μπαστούνι του χόκεϊ!

Υπήρξε αναταραχή μετά το συμβάν και από τις δύο πλευρές, ενώ οι δύο παίκτες εξύβρισαν ο ένας τον άλλον.

Ο Ρόσι φάνηκε θυμωμένος, μέχρι που επέστρεψε στα αποδυτήρια με αξιωματούχους και από τις δύο πλευρές να προσπαθούν να τον ηρεμήσουν.

