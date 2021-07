Πολιτική

Δεξίωση στο Προεδρικό: τα πολιτικά πηγαδάκια, οι καλεσμένοι και οι απουσίες

Ο κορονοϊός, οι ανεμβολίαστοι και η τουρκική επιθετικότητα κυριάρχησαν στα πολιτικά πηγαδάκια στη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η ευχή «για ένα ήσυχο καλοκαίρι», ο προβληματισμός για τη μετάλλαξη Δέλτα του νέου κορονοϊού και η ανησυχία για τους ανεμβολίαστους επικράτησαν στα πηγαδάκια που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της δεξίωσης για την 47η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο.

Εφαρμόστηκαν αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα με έλεγχο στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου όλων των προσκεκλημένων και την επίδειξη των πιστοποιητικών εμβολιασμού· τα μέτρα τηρήθηκαν στο ακέραιο. Η χρήση μάσκας ήταν υποχρεωτική κατά την είσοδο στον χώρο της δεξίωσης.

Οι συζητήσεις πολλές και διαφορετικές κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ανάλογα με τη σύσταση της παρέας, ενώ την πρωτοκαθεδρία είχαν για άλλη μια χρονιά, εκτός από τους πολιτικούς, οι υγειονομικοί και οι ειδήμονες στα θέματα αντιμετώπισης του νέου κορονοϊού. Εξάλλου, φέτος είχαν προσκληθεί διευθυντές ΜΕΘ Covid, λοιμωξιολόγοι από την Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, γιατροί από τα ακριτικά νησιά, γιατροί, νοσηλευτές, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από τα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και εθελοντές αιμοδότες.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η συζήτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης, τον Πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, τον ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, την Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά και τον Γραμματέα του ΜέΡΑ 25 Γιάνη Βαρουφάκη, στο γνωστό κιόσκι του Προεδρικού. Από την συνάντηση απουσίαζε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος δεν παρευρέθηκε στη δεξίωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση ήταν μάλλον χαλαρή, καθώς δεν αναφέρθηκαν σε πολιτικά θέματα, αλλά κυριάρχησε το ζήτημα του κορονοϊού, οι ανεμβολίαστοι, καθώς και τα σχέδια των πολιτικών αρχηγών για το καλοκαίρι. Η συνάντηση κράτησε περίπου μισή ώρα και στη συνέχεια ακολούθησαν πηγαδάκια και πολλές φωτογραφίες στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου.

Μιλώντας με δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι δεν συζητήθηκαν πολιτικά θέματα, κατά την συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς Αρχηγούς, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση της Τουρκίας υπογράμμισε ότι θα υπάρξει απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, ενώ ευχήθηκε ήσυχο καλοκαίρι στους δημοσιογράφους, με τους οποίους φωτογραφήθηκε.

Για μια συζήτηση χωρίς πολιτικά θέματα μεταξύ των Πολιτικών Αρχηγών και της Προέδρου της Δημοκρατίας, έκανε λόγο και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά, σημείωσε ότι έγινε χαλαρή συζήτηση με τους υπόλοιπους πολιτικούς Αρχηγούς και την κυρία Σακελλαροπούλου και αναγνώρισε ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός για τη μετάλλαξη Δέλτα και τους ανεμβολίαστους.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, τόνισε ότι το ήσυχο καλοκαίρι είναι ευχή και πρόσθεσε ότι όλους τους συμφέρει ένα ήσυχο καλοκαίρι, ωστόσο – παρατήρησε – βλέπουμε διάφορες κινήσεις, η διάθεση δεν αλλάζει (σ.σ. στην Τουρκία) και πρόσθεσε ότι «δεν εφησυχάζουμε».

Πέρα από τους πολιτικούς Αρχηγούς, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, βουλευτές και τη Στρατιωτική Ηγεσία που παρευρέθηκαν στην δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, έντονη ήταν και η παρουσία αντιστασιακών, διακεκριμένων επιστημόνων και προσωπικοτήτων από τον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών καθώς και της διανόησης, νέων επιστημόνων, επιχειρηματιών, που διαπρέπουν σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και προσκεκλημένων με συμβολικό χαρακτήρα, όπως η Σταυρούλα Αξαρλιάν, ο Γιώργος Μομφεράτος και η Σοφία Μπεκατώρου. Η Μάγδα Φύσσα δεν προσήλθε στην εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ξεχώρισαν, επίσης, για το ήθος και την ευγένειά τους, οι δυο αριστεύσαντες στις πρόσφατες Πανελλαδικές Εξετάσεις, η πρώτη των πρώτων, αριστούχος μαθήτρια Σοφία Βάγια, που συγκέντρωσε 19.866 μόρια, πετυχαίνοντας την τρίτη μεγαλύτερη βαθμολογία όλων των εποχών στις Πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και ο Δημήτρης Καρακώστας, από την Ναύπακτο, που παρά την πρόσφατη απώλεια των γονιών του από την COVID-19 κατάφερε να αριστεύσει στις Πανελλαδικές, προκαλώντας θαυμασμό και συγκίνηση. Μάλιστα, οι δυο νεαροί φοιτητές πλέον, μιλώντας σε δημοσιογράφους δεν έκρυψαν την συγκίνηση αλλά και την έκπληξή τους για την πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας και εντυπωσίασαν με τη συγκρότηση και την ευγένειά τους, ενώ δέχθηκαν τα θερμά συγχαρητήρια της Προέδρου της Δημοκρατίας και όλων των Πολιτικών Αρχηγών.

