Ολυμπιακοί Αγώνες: ψηλά στην κατάταξη η Καραχάλιου

Φαβορί για μετάλλια η Βασιλεία Καραχάλιου και το αποδεικνύει και εμπράκτως! Καλή εμφάνιση από τον Κοκκαλάνη.

Είναι ένα από τα φαβορί για μετάλλια και το αποδεικνύει και εμπράκτως στους 32ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Βασιλεία Καραχάλιου ξεκίνησε σήμερα τις υποχρεώσεις της στο Ολυμπιακό τουρνουά στην κατηγορία Laser Radial Γυναικών και κατέλαβε την 2η θέση.

Μετά την 2η θέση στην πρώτη ιστιοδρομία, κατετάγη 19η στη δεύτερη αλλά διατηρείται ψηλά στην κατάταξη με 21 βαθμούς ποινής, αφού όλοι οι ιστιοπλόοι αφαιρούν τη χειρότερη ως τώρα κούρσα τους. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στην 5η θέση της γενικής κατάταξης μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ιστιοδρομιών.

Τη δέκατη θέση κατέλαβε ο Βύρωνας Κοκκαλάνης, στην 3η ιστιοδρομία των RS:X στην Ενοσίμα, όπου διεξάγονται τα αγωνίσματα ιστιοπλοϊας των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Μετά την ολοκλήρωση της 1ης ημέρας, ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται στην 11η θέση της γενικής κατάταξης με 18 βαθμούς ποινής (όλοι οι ιστιοπλόοι αφαιρούν τη χειρότερη ως τώρα κούρσα τους).

Νικητής της 3ης ιστιοδρομίας αναδείχθηκε ο Ολλανδός Κίραν Μπάντλοε, ενώ στη γενική κατάταξη προηγείται ο νικητής των δύο πρώτων ιστιοδρομιών, ο Ελβετός Ματέο Σανζ Λανζ, ακολουθούμενος από τον Ισπανό Ανχελ Γκράντα.

