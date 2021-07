Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Προκρίθηκε στα ημιτελικά η Αννέτα Κυρίδου

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα είναι στις αθλήτριες που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο του τελικού του αγωνίσματος.

Την πρόκριση στα ημιτελικά του απλού σκιφ γυναικών εξασφάλισε η Αννέτα Κυρίδου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης τερμάτισε στην 3η θέση της 3ης προημιτελικής σειράς τα ξημερώματα της Κυριακής (25/7) και θα είναι στις αθλήτριες που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο του τελικού του αγωνίσματος.

Η Αννέτα Κυρίδου τερμάτισε σε χρόνο 8:02.19. Πρώτη από την προημιτελική σειρά της Αννέτας Κυρίδου προκρίθηκε στα ημιτελικά η Αυστριακή Μαγκνταλένα Λόμπνιχ (7:58.20), ενώ δεύτερη ήταν η Ολλανδή Άννα Σάρα Σοφί Σόουβερ (7:59.92).

Για θέσεις κατάταξης θα αγωνιστούν η 4η Τατσιάνα Κλίμοβιτς (8:09.04) από τη Λευκορωσία, η 5η Φελίς Αίσα Τσόου από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο (8:21.23) και η 6η Βερόνικα Τόρο Αράνα από το Πουέρτο Ρίκο (8:35.32).

