Κοινωνία

Ναύπλιο: Φωτιά στο Αραχναίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και καίει έκταση προς το βουνό με τις ανεμογεννήτριες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Αραχναίο, του δήμου Ναυπλιέων, στην Αργολίδα.

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και καίει έκταση προς το βουνό με τις ανεμογεννήτριες.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Σε συναγερμό βρίσκεται και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ναυπλιέων με υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα ενώ στο σημείο βρίσκεται και ο Δήμαρχος Ναυπλιέων.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τ.Κ. Αραχναίο του δήμου Ναυπλίου Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2021





Ειδήσεις σήμερα:

Αλόννησος: Σκότωσαν τον “Κωστή”, τη φώκια μασκότ του νησιού

Κορονοϊός - Κατασκήνωση: Κρούσματα στην Καβάλα

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τα δάκρυα της Ντουντουνάκη για τον αποκλεισμό (βίντεο)