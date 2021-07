Παράξενα

Νορβηγία: τεράστιος μετεωρίτης φώτισε τον ουρανό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μετεωρίτης ταξίδευε με ταχύτητα 15-20 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο και φώτισε τον νυχτερινό ουρανό για περίπου 5-6 δευτερόλεπτα.

Ένας «ασυνήθιστα μεγάλος μετεωρίτης» φώτισε τον ουρανό στη νότια Νορβηγία, προκαλώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα ήχου και φωτός, καθώς διέσχιζε τον ουρανό και ένα μικρό τμήμα του ενδέχεται να κατέληξε στη Γη, πιθανόν σε κοντινή απόσταση από την πρωτεύουσα Όσλο, σύμφωνα με ειδικούς. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τραυματίες ή ζημιές.

Οι αναφορές κατοίκων ότι είδαν το φαινόμενο άρχισαν να φθάνουν στη 1:00 το πρωί τοπική ώρα, με ένα βίντεο να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διακρίνεται τουλάχιστον μία λάμψη πάνω από μία μαρίνα στο Χόλμεστραντ, νοτίως του Όσλο. Το Δίκτυο Μετεωριτών της Νορβηγίας αναλύει σήμερα το βίντεο και άλλα στοιχεία, προκειμένου να εντοπίσει την προέλευση και την κατεύθυνση του μετεωρίτη.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ένας μετεωρίτης ενδέχεται να κατέληξε στη Γη, σε μια μεγάλη δασώδη περιοχή, που ονομάζεται Φινεμάρκα, σε απόσταση 60 χλμ δυτικά της πρωτεύουσας Όσλο, σύμφωνε με το νορβηγικό δίκτυο. «Ήταν τρελό», δήλωσε στο Ρόιτερς ένα μέλος του δικτύου, ο Μόρτεν Μπίλετ, που είδε και άκουσε τον μετεωρίτη. Ο μετεωρίτης ταξίδευε με ταχύτητα 15-20 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο και φώτισε τον νυχτερινό ουρανό για περίπου 5-6 δευτερόλεπτα, περιέγραψε ο Μπίλετ.

«Αυτό που είχαμε χθες το βράδυ ήταν έναν μεγάλο μετεωρίτη να ταξιδεύει πιθανόν μεταξύ του Άρη και του Δία, που είναι ζώνη των αστεροειδών μας. Και όταν αυτός κινείται με μεγάλη ταχύτητα, προκαλεί μια βοή, ένα φως και μεγάλο ενθουσιασμό μεταξύ μας (των ειδικών) και ίσως φόβο μεταξύ άλλων», επισήμανε ο Μπίλετ.

Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή μαρτυρίες ανθρώπων που να τρόμαξαν ιδιαίτερα από το φαινόμενο, όπως έγινε το 2013 όταν ένας μετεωρίτης πέρασε με ταχύτητα πάνω από τη Ρωσία και εξερράγη πάνω από το Τσελιαμπίνσκ, σύμφωνα με τον Μπίλετ.

Meteoritten lyser opp Sandefjord fra Norway Live. #ostlandet #meteor #Oslo pic.twitter.com/ove9kN5BnW

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρία Σάκκαρη: Η τούρτα έκπληξη για τα γενέθλιά της (εικόνες)

Φωτιά στη Σαλαμίνα

Αλόννησος: Σκότωσαν τον “Κωστή”, τη φώκια μασκότ του νησιού