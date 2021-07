Life

Αντζελίνα Τζολί: η πρώτη νίκη στο διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ

Η Angelina Jolie έκανε την πρώτη της νίκη στη δικαστική διαμάχη που έχουν ανοίξει με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα των παιδιών της Brad Pitt.

Ο δικαστής, που είχε αναλάβει την υπόθεση του πολύκροτου διαζυγίου και της επιμέλειας των παιδιών της Angelina Jolie και του Brand Pitt απομακρύνθηκε με απόφαση του δικαστηρίου της Καλιφόρνια την Παρασκευή 23 Ιουλίου, όπως αναφέρει το E! News.

Ο δικαστής John Ouderkirk που ήταν επικεφαλής στην υπόθεση, απομακρύνθηκε από την υπόθεση, μετά από αίτημα των δικηγόρων της Angelina Jolie, το οποίο ζητούσαν για έναν ολόκληρο χρόνο. Όπως ανέφεραν...

