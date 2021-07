Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δωρεάν τεστ τη Δευτέρα σε 127 σημεία της χώρας

Αναλυτικά οι περιοχές στις οποίες θα βρίσκονται οι Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ.

Τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου, Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, θα πραγματοποιούν δωρεάν τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, στα κάτωθι σημεία:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00-20:00 Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης, (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:00 Δ. Πειραιά, Βασ. Γεωργίου & Βούλγαρη, στο ΚΑΠΗ, 09:30 -15:00 Δ. Αλίμου, 1 ο ΚΑΠΗ Αλίμου, Λεωφ. Καλαμακίου 72, 09:30 -15:00 Δ. Διονύσου, Πετζερίδου 3, Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητα Αγίου Στεφάνου, 09:30 -15:00 Δήμος Ιλίου, Αίαντος 59, Ίλιον, 09:00 -15:00 Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 –15:00 Δ. Αγ. Δημητρίου, Αγ. Δημητρίου – Δημαρχείο, 08:00-13:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 08:30-20:30 Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, στα Α ΚΑΠΗ Πυλαίας, Πολυτεχνείου 11, 09:30 - 15:00 Δήμος Καλαμαριάς, εντός δημοτικού θεάτρου, οδός Χηλής και Τριπόλεως, 09:30 - 15:00 Δήμος Θερμαϊκού, Στην Επανομή, Πλατεία Ι. Μεταξά, 10:00 - 15:00 Δήμος Ευόσμου Κορδελιού, Α ΚΑΠΗ Ευόσμου , Αγ. Αθανασίου 34 , 09:30 - 15:00 Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρων και Αγ. Αναστασίας , Καυκάσου 27, 9:00 - 15:00 Κοινωνικό Ιατρείο Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 53, 9:00 - 15:00 7ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονικης, Ακροπόλεως 14, 9:00 - 15:00 8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Αρτάκης 9, 9:00 - 15:00 14ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Ηρώων 4, 9:00 - 15:00 6ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Νούκα Στέφανου 10, 9:00 - 15:00 Ιατρείο ΕΟΔΥ στη ΔΕΘ, (είσοδος από Πύλη Εμπορίου στην Εγνατία), 08:30-15:30 Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον Προαύλιο χώρο της περιφέρειας, 09:30-15:00 Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, 07:30-20:30 ΚΑΠΗ Αγρινίου, Παπαφλέσα 5, Αγρίνιο, 08:30-10:00 Δημαρχείο Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 10, 10:30 - 12:30 Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος, 09:00 ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, Τρικούπη Σπυρίδωνος 31, 09:00-15:00 Κ.Υ. Άνδρου, Χώρα, 09:00-17:00 Κοινωνικό Φροντιστήριο Ενορίας, Αγ. Πέτρου, Άργος, 09:00-14:00 Κέντρο Νεότητας Μητρόπολης Αργολίδας, Βασ. Κων/νου 29, Ναύπλιο, 09:30-17:00 Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:00 Παναρκαδικό Νοσοκομείο, 08:00 Δημαρχείο Άρτας, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, 07:00-15:00 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:30 Βραχνέικα, Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου, Πάτρα, 09:00-14:30 Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, 09:00-15:00 Αλίαρτος Βοιωτίας, πλησίον ΚΕΠ, 09:00-14:00 Ακραίφνιο Βοιωτίας, Περιφερειακό Ιατρείο, 11:00-13:00 Νέο Κόκκινο Βοιωτίας, Κοινοτικό κατάστημα, 13:00-14:00 Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ζιάκα 23, Γρεβενά, 09:00-17:00 Δημαρχείο Γρεβενών, 09:00-15:00 Δ. Δράμας, Κέντρο Ενημέρωσης, 08:00-14:00 Κοινότητα Μικρόκαμπου, Δράμα, 09:30 Λιμάνι Καμαριώτισσας, Κτήμα Μαλαματίνα, Σαμοθράκη, 08:00-16:00 Δ. Αλεξανδρούπολης, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00 Λαϊκή Αγορά Φερρών, Αλεξανδρούπολη, 09:30-14:00 Κ.Υ. Ορεστιάδας, Ευριπίδου Ζιγκμπουργκ 10, 08:00-16:00 Αγροτικό Ιατρείο Λουτρών Αιδηψού, Όπισθεν Δημαρχείου, Εύβοια, 08:00-14:00 Κτελ Χαλκίδα, 09:00-15:00 Πλατεία Κατσαντώνη, Απόδημων Ευρυτανών 17, Καρπενήσι, 09:00-17:00 Κ.Υ. Ζακύνθου, Γλάδστωνος 1 & Φωσκόλου 83, 09:00-16:00 Δ. Πύργου, Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Σάκη Καράγιωργα, Πύργος, Ηλεία, 09:00-17:00 Βάρδα Ηλείας, πρώην Δημαρχείο, 08:30-14:00 ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, Ημαθία, 09:00-17:00 Πλατεία Νάουσας, Ημαθία, 09:30-14:00 ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Ημαθία, 09:30-14:00 Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο, 09:00-17:00 Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο, 09:00-15:00 Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος, 09:00-17:00 Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Εθνικής Αντίστασης, Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00 Δημαρχείο Πέρδικας, Θεσπρωτία, 10:00-14:00 Κ.Υ. Ευδήλου, Ικαρία, 09:00-17:00 Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00 Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00 Δημαρχείο Κόνιτσας, Ιωάννινα, 09:00-14:00 Κτήριο ΠΕ Καβάλας, Αμφιθέατρο «Γ. Παυλίδης», Εθν. Αντιστάσεως 20, Καβάλα, 09:00-15:00 Δημοτικό Κτήριο ΔΟΝΑ, Λακκί, Λέρος 09:00-17:00 Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου, Πόθια, Κάλυμνος, 09:00-17:00 Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, τέρμα οδού Σαρανταπόρου, 08:00-13:00 Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, Μυρμιδόνων 2, 09:00-15:00 Δ. Σοφάδων Καρδίτσας, Κοινότητα Ρεντίνας, 13:00-15:00 Δ. Μουζακίου Καρδίτσας, Δημαρχείο Μουζακίου, 10:00-14:00 Κ.Υ. Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:00-16:00 Λ. Κύκνων, Καστοριά, 09:00 Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:00 Κόμβος Μεσόγγης Μωραΐτικων, Κέρκυρα, 09:30 Αχαράβη Κέρκυρας, 09:30 Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, 08:00-16:00 Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Περγάμου 62, 08:00 Κ.Υ. Κοζάνης, Αριστοφάνους & Καταφυγίου, 09:00-17:00 Πλατεία Νίκης, Κοζάνη, 10:00-13:00 Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, 08:30-14:30 Επαρχείο Κω, Ακτή Μιούλη 2, 08:00-16:00 Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 09:00-17:00 Κεντρική Πλατεία Λάρισας, Κύπρου 83, 09:00-15:00 Πλατεία ΑΤΑ, Λάρισα, 08:00-13:00 Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 08:00-13:00 Τύρναβος, Λάρισα, 08:00-11:00 Αμπελώνας, Λάρισα, 11:00-13:00 ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι, 09:00-17:00 Δ. Σητείας, κεντρικό σιντριβάνι, Λασίθι, 10:00 Κ.Υ. Μυτιλήνης, Πλατεία Μαρτύρων, 09:00-17:00 Κτήριο ΠΕ Λέσβου, Μυτιλήνη, Λέσβος, 08:30:00-15:00 ΚΑΠΗ Λευκάδας, Σκιαδαρέση 3, 08:00-16:00 Περιφερειακό Ιατρείο Πορτιάνου, Επαρχιακή Οδός Κοντιά-Κούταλη, Λήμνος, 08:30-15:00 Άνω Βόλος, 7 η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00 Δ. Βόλος, ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου, Τριανταφυλλίδη 74, Βόλος, 09:00-17:00 Παραλία Βόλου, έμπροσθεν Πανεπιστημίου, 09:00-14:00 Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 09:00-17:00 Γενικό Λύκειο Νάξου, Χώρα Νάξου, 09:00-17:00 Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης «Φίλιππος Αμοιρίδης», Δράμας 87, 08:00-16:00 Μέλισσα Ξάνθης, Πολιτιστικός Σύλλογος, 08:00 Πλατεία Νάουσας, Πάρος, 09:00-17:00 Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντιστάσεως, Πέλλα, 08:00-16:00 Έδεσσα Πέλλας, Πλατεία Μικρών Καταρρακτών, Τσιμισκή 2, 10:00-14:00 Χώρος Εμποροπανήγυρης, Ανδρομάχη Πιερίας, 08:00-13:00 Παραλία Πρέβεζας, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-17:00 Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου, Ηγουμένου Γαβριήλ, 09:00-15:00 1 ο ΚΑΠΗ Κομοτηνής, Φιλίππου 2-4, 10:00-15:00 Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, Παπαλουκά 5-8, 09:00-17:00 Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος, 08:00 Γ.Ν. Σάμου, 08:30 Λιμάνι Σκιάθου, 09:00-16:30 Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Ερμούπολη, Σύρος, 08:30-15:30 Πλατεία Δεσποτικού, Δεληγιώργη 3, Τρίκαλα, 08:00-12:30 Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 08:00-11:30 Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 11:00-12:30 Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, Οδός Φιλίας, Λαμία, 09:30-16:30 Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00 Πλατεία Παγκρατίου, Λαμία, 09:00-13:00 Δημοτικό parking Γαλανέικα, Λαμία, 11:00-14:00 Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 08:00-14:30 Αμύνταιο Φλώρινας, 08:00-14:30 Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-14:00 Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, Κυνηγετικός Σύλλογος επί της Λ. Ελευθερίας, 09:00-17:00 Νομαρχία Πολυγύρου, Χαλκιδική, 09:00-14:00 Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, 09:00-17:00 Πλατεία Βουνακίου, Χίος, 08:30-15:00

Όπως τονίζει ο ΕΟΔΥ, «για την έκδοση πιστοποιητικού αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 παρακαλούνται οι πολίτες να επισκεφθούν το gov.gr και να μεταβούν στην υπηρεσία "Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορονοϊού COVID-19" ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet».

