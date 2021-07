Αθλητικά

Ισπανία: 14χρονος αναβάτης σκοτώθηκε στην πίστα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαριστικό και άδικο τέλος για το παιδί που συμμετείχε σε επίσημους αγώνες νεαρών οδηγών μοτοσικλέτας.

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ο κόσμος της μοτοσικλέτας θρηνεί ακόμη έναν αιφνίδιο θάνατο.

Ήταν τον περασμένο Μάιο ο 19χρονος Ελβετός αναβάτης, Τζέισον Ντιπασκέ, ο οποίος άφησε την τελευταία πνοή του μετά το τραγικό δυστύχημα στο ιταλικό γκραν πρι του Moto 3, και δύο μήνες μετά ήρθε ο 14χρονος Ισπανός, Ούγκο Μιγιάν, να «φύγει» από τη ζωή την Κυριακή (25/07), στη διάρκεια του αγώνα νεαρών αναβατών στην πίστα Motorland Aragon κοντά στο Αλκανίθ (Ισπανία), όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσιλέτας (FIM).

«Μετά από ένα σοβαρό δυστύχημα στη διάρκεια του European Talent Cup, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση ν' ανακοινώσουμε τον θάνατο του οδηγού Ούγκο Μιγιάν» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η FIM.

We are deeply saddened to report that Hugo Millan succumbed to his injuries after a crash in the HETC race.



We send all our love and support to his family, team and loved ones.



We will miss you Hugo. pic.twitter.com/IuSlkdCzxJ — FIM CEV Repsol (@CEVMotorcycle) July 25, 2021

Ο νεαρός Ισπανός έπεσε από τη μοτοσικλέτα του, 13 γύρους πριν από το φινάλε. Προσπάθησε να σηκωθεί αμέσως μετά την άσχημη πτώση του, αλλά δεν είχε χρόνο να βγει από την πίστα. Μια άλλη μοτοσικλέτα έπεσε στη δική του, χτυπώντας τον στο λαιμό και στην πλάτη.

Η κόκκινη σημαία ανέβηκε αμέσως, ο αγώνας διακόπηκε και ο Μιγιάν, αφού του παρασχέθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας. Η "La Cuna de Campeones", όπου έκανε μαθήματα ο Μιγιάν, έσπευσε να δηλώσει: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας σε όλη την οικογένεια, τους φίλους και τα μέλη της ομάδας του μετά από αυτό το τραγικό γεγονός. Μακάρι ν' αναπαυθεί εν ειρήνη».

We are deeply sorry to communicate that Hugo Millan has left us. We will always remember your smile, your big heart and your professionalism. Rest in peace, Hugo. You will always be in our hearts #SuperHugo pic.twitter.com/mMScu8BJHv — Cuna de Campeones (@cuna_campeones) July 25, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν τεστ τη Δευτέρα σε 127 σημεία της χώρας

Λονδίνο: Πλημμύρες από την καλοκαιρινή καταιγίδα (βίντεο)

Σεισμός στην Θήβα