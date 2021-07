Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κορονοϊός: Νέος κανόνας για τη μάσκα στο βάθρο

Τι οδήγησε τη ΔΟΕ να αλλάξει στάση, μετά τις αντιδράσεις των Ιαπώνων.

Την απόφαση να μπορούν οι αθλητές που ανεβαίνουν στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να αφαιρούν τις μάσκες από τα πρόσωπά τους για 30 δευτερόλεπτα, έλαβε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

Αφορμή για να αλλάξει κάπως στάση η ΔΟΕ στο συγκεκριμένο θέμα, στάθηκε η ενέργεια των κολυμβητριών της Αυστραλίας, που πανηγύρισαν την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 4x100 ελεύθερο, σε συνδυασμό με την κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ του αγωνίσματος.

Οι Μπρόντε Κάμπελ, Μεγκ Χάρις, Έμα ΜακΚίον και Κέιτ Κάμπελ, την ώρα που είχαν ανέβει στο βάθρο, έβγαλαν για λίγο τις μάσκες τους προκειμένου να βγουν φωτογραφίες, όπως έκαναν και οι αθλήτριες των ΗΠΑ και Καναδά, που πήραν την 2η και 3η θέση αντίστοιχα.

Ήταν επόμενο η κίνηση αυτή να... σηκώσει αρκετή συζήτηση, την ώρα που υπάρχουν αυστηροί κανόνες τόσο από την ΔΟΕ, όσο και από τις ιαπωνικές Αρχές για τη χρήση της μάσκας εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η ΔΟΕ πήρε αμέσως θέση μετά τον “ντόρο” που προκλήθηκε και με επίσημη ενημέρωση προς τις ομάδες, ήρθε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Αυστραλίας έκανε γνωστό ότι εδώ και λίγες ώρες ο κανονισμός άλλαξε με παρέμβαση της ΔΟΕ και στο εξής όποιοι αθλητές ανεβαίνουν στο βάθρο των νικητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν για μισό λεπτό τις μάσκες από τα πρόσωπά τους, προκειμένου να βγαίνουν οι αναμνηστικές φωτογραφίες.

«Η ΔΟΕ μας κοινοποίησε τους νέους κανόνες. Σύμφωνα με αυτούς οι αθλητές μπορούν να βγάζουν τη μάσκα για 30 δευτερόλεπτα πάνω στο βάθρο, για τις φωτογραφίες και μετά είναι υποχρεωμένοι να τις ξαναφορούν. Οι αθλήτριές μας ακολούθησαν τη σχετική οδηγία που έλεγε ότι μπορούσαν να βγάλουν τις μάσκες. Η ΔΟΕ επιβεβαίωσε πως όλα έγιναν σωστά», τόνισαν οι εκπρόσωποι της Αυστραλίας, ενώ η ΔΟΕ ξεκαθάρισε πως έχει κάνει αυστηρές συστάσεις στους αθλητές να αποφεύγουν τις αγκαλιές πάνω στο βάθρο.

«Είμαστε μαζί με τους αθλητές, όμως, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι αυστηροί κανόνες που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε. Ζητάμε από όλους να υπακούουν σε αυτούς. Είναι σημαντικό για όλα τα αθλήματα, για όλους όσοι εμπλέκονται και για τους Ιάπωνες φίλους μας και θα στέλναμε με αυτό τον τρόπο ένα ισχυρό μήνυμα», υποστήριξε ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ, Μαρκ Άνταμς.

