Κορονοϊός - Μύκονος: άρση των περιοριστικών μέτρων

Παύουν να ισχύουν από σήμερα τα ειδικά περιοριστικά μέτρα που είχαν ληφθεί για τη Μύκονο στις 17/7 λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης στο νησί.

Συγκεκριμένα, τα ειδικά περιοριστικά μέτρα που ίσχυαν μέχρι σήμερα, στις 6:00 το πρωί, ήταν τα εξής:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01.00 το βράδυ έως 06:00 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας.

Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.

Στο νησί αναμένεται σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ώστε να συντονιστούν ακόμη περισσότερο οι επιτόπιες επιχειρήσεις ελέγχου.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας Covid-19, σημείωσε πως από τα τα δεδομένα στη Μύκονο φαίνεται ότι υπάρχει τάση μείωσης, ενώ δεν υπάρχουν νέες συρροές στο νησί και τα νέα κρούσματα σχετίζονται με τις ήδη υφιστάμενες συρροές των προηγούμενων εβδομάδων.

