Κορονοϊός – Γεωργιάδης: Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει κανένα μέτρο

Ο Υπουργός Ανάπτυξης για τα μέτρα στο εμπόριο και την εστίαση. Ο τουρισμός , η Μύκονος και οι παραβάσεις.

«Δεν υπάρχει ενδεχόμενο για click away για τους ανεμβολίαστους», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο υπουργός Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι, «δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα γίνει το χειμώνα» οπότε και όπως είπε, «δεν μπορώ να το αποκλείσω».

«Το λιανικό εμπόριο έχει τηρήσει τα μέτρα, είσαι με μάσκα, στο εστιατόριο τη βγάζεις», διαχώρισε τις δύο επιχειρηματικές κατηγορίες ο Άδωνις Γεωργιάδης και σημείωσε πως «ως προς την υποχρεωτικότητα δεν έχω ακούσει τίποτα για το λιανικό εμπόριο, ούτε για τον έμπορο ούτε για τον εργαζόμενο. Η εστίαση είναι άλλο πράγμα».

Εκτίμησε ωστόσο ότι, αυτήν τη στιγμή για να δουλέψει κανείς στην εστίαση θα πρέπει να έχει κάνει μια σειρά εμβολίων, οπότε «το να προσθέσεις στα υποχρεωτικά εμβόλια ακόμα ένα, δεν είναι και τόσο βαρύ».

Αναφορικά με τον τουρισμό είπε πως, ως Υπουργός Ανάπτυξης έχει «πολύ μεγάλη αγωνία να πιάσουμε τους στόχους του τουρισμού».

«Μέχρι σήμερα είμαστε πολύ πάνω από τους στόχους μας. Σχεδόν 50% πάνω από το στόχο που είχαμε θέσει (40% του 2019)», τόνισε.

Ειδικά για τη Μύκονο είπε πως είναι «πάνω από το 2019 και με υψηλότερες τιμές», εξηγώντας ότι, «τα μέτρα είχαν επίδραση σε ορισμένες κρατήσεις σε βίλες. Δεν ήταν αρνητική η επίδραση, αφού δεν έγιναν τα πάρτι, άρα απέδωσαν τα μέτρα» και τόνισε ότι, «η κακή εικόνα της Μυκόνου δεν έθεσε σε κίνδυνο τη Μύκονο, αλλά τον τουρισμό στην Ελλάδα κι επειδή ενδιαφερόμαστε για όλη τη χώρα πήραμε μέτρα».

«Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει κανένα μέτρο, αν δεν τηρούνται τα μέτρα και τίθεται σε κίνδυνο η οικονομία», τόνισε και αναφέρθηκε στους συνεχείς ελέγχους που χθες απέδωσαν «450 παραβάσεις, 50 λουκέτα και 13 συλλήψεις».

Χαρακτήρισε «ασυνείδητο, ανεύθυνο κι επικίνδυνο» αυτόν που βάζει όρθιους να χορεύουν αγκαλιασμένοι μέσα στο μαγαζί του εν μέσω πανδημίας.

Τέλος, κληθείς να απαντήσει ή να απολογηθεί για τη λάθος προφορά του ονόματος του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρελθόν, είπε πως «συγγνώμη πρέπει να μου ζητήσουν αυτοί που με βρίζουν δύο χρόνια επειδή έκανα σαρδάμ, για το οποίο είχα ζητήσει συγγνώμη στην ίδια εκπομπή την ίδια ώρα».

