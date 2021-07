Πολιτική

Μητσοτάκης – Κατώτατος μισθός: Αύξηση 2%

Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κατώτατος μισθός, οι φοροελαφρύνσεις και η έμφυλη βία.

Στην απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%, παρά την αντίθετη εισήγηση των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, αλλά και στις πολύ σημαντικές αλλαγές που εισηγείται το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τον Ποινικό Κώδικα, μεταξύ των οποίων είναι η αύξηση της προστασίας των ευπαθών και των ανηλίκων, όπως και των θυμάτων κακοποίησης και έμφυλης βίας, στάθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξή μας που αφορά τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με τον κατώτατο μισθό. Παρά την αντίθετη εισήγηση των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, η κυβέρνηση αποφάσισε για φέτος την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%. Όπως ξέρετε στον σχετικό διάλογο που προηγήθηκε, οι Συνομοσπονδίες των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των μεγάλων επιχειρήσεων, των εμπόρων, είχαν ζητήσει το πάγωμα του κατώτατου μισθού λόγω των ειδικών συνθηκών που επέφερε η πανδημία. Και πράγματι -όπως όλοι γνωρίζουμε- το Α.Ε.Π. πέρυσι μειώθηκε περίπου κατά 8% κατά συνέπεια οι συνθήκες αυτές ισχύουν. Αυτό το οποίο όμως επίσης ισχύει είναι ο δυναμισμός της ελληνικής οικονομίας, οι προοπτικές της, τις οποίες εμπιστεύομαι και προσωπικά», τόνισε ξεκινώντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός.

Εξήγησε ότι «η αύξηση την οποία αποφασίζουμε σήμερα προφανώς και δεν καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων. Θέλω να θυμίσω, όμως, ότι έρχεται σε συνέχεια ενός γιγαντιαίου προγράμματος το οποίο ξεπέρασε τα 40 δισ. ευρώ, το οποίο επί 18 μήνες στήριξε το εισόδημα, τις θέσεις εργασίας, αλλά και τη ρευστότητά των επιχειρήσεων. Όπως, επίσης, και το γεγονός ότι η αύξηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει ένα κύμα φοροελαφρύνσεων, αλλά και μικρότερων εισφορών που και αυτές με τη σειρά τους υποστήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα όλων των εργαζομένων. Τώρα η ενίσχυση αυτή έρχεται να τονώσει τους χαμηλότερα αμειβόμενους. Έχει ένα ύψος το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και συμβολικό. Είναι, όμως, απολύτως ρεαλιστική. Αλλά η κατεύθυνσή της παραμένει ουσιαστική διότι δείχνει ότι σταθερό μέλημα αυτής της κυβέρνησης είναι η προστασία των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, αλλά και γιατί η αύξηση αυτή -εν μέσω των μεγάλων δυσκολιών της πανδημίας- σηματοδοτεί την αισιοδοξία μας για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Με λίγα λόγια θα μπορούσα να χαρακτηρίσω την απόφαση αυτή ως ένα διπλό σήμα: Ένα σήμα επανεκκίνησης της εθνικής παραγωγικής μηχανής, καθώς όλοι οι δείκτες μπαίνουν σε ανοδική τροχιά αφού παρά τις δυσκολίες, τα έσοδα από τον τουρισμό φαίνεται ότι δεν θα συγκρίνονται πλέον με αυτά του 2020, αλλά με αυτά του 2019. Ενώ οι επενδύσεις και οι εξαγωγές κινούνται ήδη σε επίπεδα προ κρίσης. Και όλα αυτά πριν πέσουν ακόμα στην πραγματική οικονομία οι σημαντικοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Υπενθυμίζοντας ότι η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος -πριν τις σύντομες καλοκαιρινές διακοπές της Βουλής- θα κλείσει την Παρασκευή με την ολοκλήρωση των νομοθετικών εκκρεμοτήτων που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης, επεσήμανε ότι « η αύξηση αυτή την οποία θα εισηγηθεί σήμερα ο υπουργός Εργασίας είναι και σήμα του κοινωνικού προσανατολισμού της πολιτικής μας.

Ήδη, τα πρώτα αποτελέσματα της ανάκαμψης και του συλλογικού πλούτου διοχετεύονται κατά προτεραιότητα σε αυτούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη, με ρεαλισμό, με φειδώ αλλά και με δικαιοσύνη. Κυρίως, όμως, αυτή η μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για το αύριο όλων: Ότι μπορούμε καλύτερα, πετυχαίνουμε καλύτερα και μας περιμένουν τα καλύτερα. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν φύγει ο κίνδυνος για την υγεία, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει και η ανάπτυξη στην οικονομία και στην κοινωνία. Γι' αυτό και θα επαναλάβω -για ακόμα μία φορά- ότι ο εμβολιασμός γίνεται συλλογικό καθήκον. Η Πολιτεία θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις εξάρσεις της πανδημίας όπου αυτό είναι απαραίτητο με τοπικές παρεμβάσεις, αλλά η επιλογή μας είναι σαφής: Το μέτωπο της αλήθειας και της λογικής πρέπει να επικρατήσει μέσα στο καλοκαίρι και από το φθινόπωρο η χώρα μας θα συνεχίσει την πορεία της έτσι ή αλλιώς», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια έκανε ξεχωριστή αναφορά στις «πολύ σημαντικές αλλαγές που θα εισηγηθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τον Ποινικό Κώδικα. Στο εξής αυξάνεται η προστασία των ευπαθών και των ανηλίκων, όπως και των θυμάτων κακοποίησης και έμφυλης βίας. Η απόλυση καταδίκων υπό όρους αυστηροποιείται. Αίρεται αν διαπραχθούν νέα σοβαρά εγκλήματα, ενώ οι ποινές γίνονται βαρύτερες για μία σειρά από περιβαλλοντικά εγκλήματα, όπως οι εμπρησμοί δασών. Πρόκειται με άλλα λόγια, για αλλαγές που παρακολουθούν την κοινωνική πραγματικότητα, απαντούν στα ζητούμενα των πολιτών, αποδεικνύουν όμως και την ετοιμότητα αυτής της κυβέρνησης να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται και να διορθώνει τα λάθη του παρελθόντος», είπε ο πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε όμως και στην «Κύρωση της δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχος που θα εισηγηθεί το υπουργείο Υγείας. Αφορά την προμήθεια σημαντικού εξοπλισμού τεσσάρων τομογράφων σε ισάριθμα περιφερειακά νοσοκομεία, αλλά και την πολύ σημαντική προσφορά του Ιδρύματος Νιάρχος για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο έλειπε από την πόλη, από την περιοχή. Υπήρξε διαχρονικό αίτημα δεκαετιών της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας και είναι μία ακόμα απόδειξη ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά για το κοινό καλό. Είναι και ένα χειροπιαστό παράδειγμα, βέβαια, ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης για ένα νέο Ε.Σ.Υ. συνεχίζεται με αμείωτη ένταση σε όλα τα μέτωπα».

Ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την εισαγωγική τοποθέτησή του με αναφορά στην επικαιρότητα και τις μεγάλες προσπάθειες της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής αυτές τις μέρες. Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Σε συνθήκες ξηρασίας και πολύ ισχυρών ανέμων, μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, αντιμετώπισε παραπάνω από 50 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Σε γενικές γραμμές η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική έχουν πετύχει μέχρι σήμερα να μην έχουμε -δόξα τω Θεώ- θύματα και τεράστιες υλικές ζημιές. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα συνδράμει και άλλα κράτη, όπως την Ιταλία, που και αυτά δοκιμάζονται από μεγάλες πυρκαγιές. Φαίνεται πως αυτή η ριζική αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας, η λειτουργία, επιτέλους, του 112, τα νέα μέσα που εξασφαλίστηκαν, ο έγκαιρος σχεδιασμός, όλα αυτά αποδίδουν. Όμως θέλω να τονίσω ότι ο Αύγουστος παραμένει ένας δύσκολος μήνας. Ήδη οι μετεωρολόγοι μας προειδοποιούν ότι μπορεί να βρεθούμε από το τέλος της επόμενης εβδομάδας αντιμέτωποι με έναν ακόμα μεγάλο καύσωνα παρατεταμένης διάρκειας. Για αυτό και είναι σημαντικό να εξακολουθούμε όλοι, όλες οι υπηρεσίες του Κράτους, να βρισκόμαστε σε απόλυτη επιφυλακή, μέχρι που να λήξει και τυπικά η αντιπυρική περίοδος».

