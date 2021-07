Πελώνη: Οι αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο

Πολιτική

Η ανακοίνωση της κυβερνητικής εκπροσώπου για τις παρουσιάσεις και τις αποφάσεις στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ανακοίνωση εξέδωσε η κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, σχετικά με τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Έμφαση δόθηκε στο νομοσχέδιο για τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και στην έκδοση απόφασης για την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου, που παρουσιάστηκαν από τους αρμόδιους υπουργούς.

Ειδικότερα:

1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ΚώσταςΤσιάρας, παρουσίασε το νομοσχέδιο για τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα αφορούν:

Α. Γενετήσια εγκλήματα και άλλα ιδιαίτερης απαξίας:

Για ορισμένα αδικήματα ιδιαίτερης απαξίας (π.χ. βιασμός και κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ναρκωτικά, ανθρωποκτονία, ληστεία, εκβίαση):

Απαιτείται πραγματική παραμονή σε σωφρονιστικό κατάστημα ίση με τα 3/5 της ποινής (από 2/5) που ισχύει και με ευεργετικό υπολογισμό τα 4/5 της ποινής (από 3/5).

Σε περίπτωση καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη, το κατώτατο όριο παραμονής πραγματικής έκτισης στο σωφρονιστικό κατάστημα είναι 18 έτη (από 16).

Δεν επιτρέπεται η απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση (αντίθετα με σήμερα).

Απαιτείται πραγματική παραμονή σε σωφρονιστικό κατάστημα ίση με τα 3/5 της ποινής (από 2/5) που ισχύει και με ευεργετικό υπολογισμό τα 4/5 της ποινής (από 3/5). Σε περίπτωση καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη, το κατώτατο όριο παραμονής πραγματικής έκτισης στο σωφρονιστικό κατάστημα είναι 18 έτη (από 16). Δεν επιτρέπεται η απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση (αντίθετα με σήμερα). Για ορισμένα αδικήματα ιδιαίτερης απαξίας (π.χ. ομαδικός βιασμός, βιασμός ανηλίκου, θανατηφόρα ληστεία, ανθρωποκτονία) προβλέπεται μόνον η ποινή της ισόβιας κάθειρξης (σήμερα εναλλακτικά με πρόσκαιρη κάθειρξη).

Για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών αυστηροποίηση των ποινών σε όλες τις περιπτώσεις:

Επανέρχεται η κακουργηματική μορφή της αιμομιξίας (που με τον Ποινικό Κώδικα ΣΥΡΙΖΑ έγινε πλημμέλημα για όλους τους τρόπους τέλεσης).

Επανέρχεται η κακουργηματική μορφή της αιμομιξίας (που με τον Ποινικό Κώδικα Για την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας για τους ανηλίκους αυτεπάγγελτη δίωξη (διωκόταν κατ’ έγκληση για ενηλίκους και ανηλίκους).

Η προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας όταν τελείται στο πλαίσιο σχέσης εξάρτησης (εργασία κλπ):

Διώκεται αυτεπάγγελτα (πριν με έγκληση).

Τιμωρείται μόνο με φυλάκιση (πριν διαζευκτικά με χρηματική ποινή).

Διώκεται αυτεπάγγελτα (πριν με έγκληση). Τιμωρείται μόνο με φυλάκιση (πριν διαζευκτικά με χρηματική ποινή). Για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος ανηλίκου αναστέλλεται η παραγραφή έως την ενηλικίωση και για 1 έτος, εφόσον η πράξη είναι πλημμέλημα και 3 έτη εφόσον είναι κακούργημα (πλημμέλημα 18+1=19 ετών, κακούργημα 18+3=21 ετών).

Β. Περιβαλλοντικά εγκλήματα

Για περιβαλλοντικά εγκλήματα (εμπρησμός δασών, πλημμύρα, έκρηξη) αυστηροποιείται το πλαίσιο ποινών και προβλέπεται:

Διεύρυνση αξιόποινων περιπτώσεων

Πρόσκαιρη κάθειρξη έως 10 έτη στην περίπτωση που ο δράστης είχε ίδιο όφελος

Κάθειρξη σε περίπτωση εμπρησμού δάσους που είχε επιβαρυντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Διεύρυνση αξιόποινων περιπτώσεων Πρόσκαιρη κάθειρξη έως 10 έτη στην περίπτωση που ο δράστης είχε ίδιο όφελος Κάθειρξη σε περίπτωση εμπρησμού δάσους που είχε επιβαρυντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: Προβλέπεται αρμοδιότητα και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατάσσει την διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα για υποθέσεις εξαιρετικής φύσης ή επί κακουργημάτων που αφορούν εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το νομοσχέδιο: «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Υπηρεσίες Μιας Στάσης-Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151».

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η ενσωμάτωση της ενωσιακής Οδηγίας 2019/1151 που αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου και η διαμόρφωση ενός συστηματοποιημένου νομοθετικού πλαισίου που θα αφορά στη σύσταση και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση ενός κώδικα εταιρικού δικαίου. Ειδικότερα:

Α. Με την ενσωμάτωση της ενωσιακής Οδηγίας 2019/1151:

Δημιουργείται Μητρώο ακατάλληλων προσώπων (διευθυντών) για τη διαχείριση μιας εταιρείας.

Θεσμοθετείται η ηλεκτρονική εγκατάσταση των υποκαταστημάτων που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προβλέπεται η λήψη ενός μοναδικού ταυτοποιητή (Digital Identity – EU-ID), ο οποίος θα αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό αναγνώρισης σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Δίδονται ορισμοί που αφορούν στη χρήση των κατάλληλων τεχνικών μέσων για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Π/Σ ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.

Διευθετούνται ζητήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.

Προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Β. Γίνονται τροποποιήσεις των εθνικών διατάξεων, οι οποίες αφορούν:

Πρώτον, τις Υπηρεσίες μιας στάσης για τις οποίες προβλέπεται: Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και ένταξη στην Υπηρεσία μιας Στάσης και των υπολοίπων νομικών μορφών εταιρειών (Αστικοί Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΣΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, αστική εταιρεία με οικονομικό σκοπό, κοινοπραξία με εμπορικό σκοπό, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία), Διεύρυνση χρήσης πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο για όλες τις νομικές μορφές πέραν της ΙΚΕ, καθώς και της ηλεκτρονικής σύστασης εταιρείας (e-YMS). Επικαιροποίηση του νόμου και προσαρμογή σε αλλαγές που έχουν επέλθει, κυρίως σε ότι αφορά τις διαλειτουργικότητες π.χ. e-ΕΦΚΑ.

Και δεύτερο το ΓΕΜΗ για το οποίο προβλέπονται: Βελτιώσεις, και προσθήκες στα ισχύοντα άρθρα. Ενδεικτικά, γίνεται προσθήκη στους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ, προβλέπεται υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και για τις προσωπικές εταιρείες, βελτιώνονται τα άρθρα που αφορούν στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις και στην επιβολή προστίμων.

Στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω: Πρώτον της απλούστευσης διαδικασιών σύστασης κάθε εταιρικής μορφής, η οποία επιτυγχάνεται με την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών και την ταυτόχρονη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ελέγχων νομιμότητας, μέσω των οποίων, πέραν της μείωσης του χρόνου και του κόστους σύστασης, επιτυγχάνονται η ασφάλεια, η διαφάνεια και η νομιμότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Και δεύτερο μέσω της δημιουργίας ενός απλοποιημένου και σαφούς πλαισίου υποχρεώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και της συνεχούς διάθεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

3. Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Βασίλης Κοντοζαμάνης παρουσίασαν νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν:

Κύρωση δύο συμβάσεων δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος: Η πρώτη αφορά στη αφορά στη δημιουργία Παιδιατρικού Νοσοκομείου που θα ανεγερθεί στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Και η δεύτερη στη δωρεά PET CT στα Νοσοκομεία Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου και Λάρισας. Συστηματοποίηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας, που διέπει τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας, το υφιστάμενο πλαίσιο της οποίας ανατρέχει στο 1928. Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή των μελών στους συλλόγους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και ζητήματα διοίκησης των συλλόγων, δια της θέσπισης κανόνων λειτουργίας, αρχαιρεσιών και συγκρότησης των οργάνων τους. Ειδικώς ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τα πειθαρχικά συμβούλια και εν γένει την πειθαρχική διαδικασία. Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας Ελλάδας» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.).

Η σύσταση του φορέα κρίνεται απαραίτητη για την προαγωγή και ανάπτυξη της δραστηριότητας των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας και την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας στο κοινωνικό σύνολο. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο τίθενται οι άξονες, που αντικατοπτρίζουν τα κατεξοχήν δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της Ε.Τ.Α.Α.Ε., ούτως ώστε να κατοχυρώνεται το υπέρτατο δικαίωμα των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας για συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, που αφορούν τον κλάδο τους και αποσαφηνίζεται το πλαίσιο των υποχρεώσεών τους.

Θεσμοθετείται η υποχρεωτικότητα της εγγραφής των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας στο μητρώο Ε.Τ.Α.Α.Ε., ως αναγκαίο προαπαιτούμενο για την έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Προσδιορίζονται οι βασικές αρχές και οι κανόνες δεοντολογίας και επιστημονικής δράσης και καταγράφονται οι καταστατικοί σκοποί επαγγελματικής και επιστημονικής δράσης της Ε.Τ.Α.Α.Ε..

4. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας και ο Υφυπουργός, Γιώργος Κώτσηρας, ενημέρωσαν για το νομοσχέδιο κύρωσης της Σύμβασης της Χάγης για Διεθνή Προστασία Ενηλίκων.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου κυρώνεται η Σύμβαση της Χάγης του 2000 για την προστασία των ενηλίκων σε διεθνείς καταστάσεις, με γνώμονα το πόρισμα της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν. Η Σύμβαση αφορά ενηλίκους που, για λόγους σωματικής ή διανοητικής ανεπάρκειας, δεν μπορούν να διαχειριστούν οι ίδιοι τις υποθέσεις τους, περιουσιακού ή προσωπικού χαρακτήρα και χρήζουν προστασίας. Εφαρμόζεται ειδικότερα σε περιπτώσεις, στις οποίες ευάλωτοι, υπό την παραπάνω έννοια, ενήλικες βρίσκονται σε Κράτος άλλο από αυτό της ιθαγένειάς τους.

Σκοπός της Σύμβασης είναι η προστασία ορισμένης κατηγορίας ενηλίκων προσώπων και συγκεκριμένα των ατόμων που εξαιτίας κάποιας αλλοίωσης ή ανεπάρκειας των προσωπικών τους ικανοτήτων, δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Με την κύρωσή της, η Ελλάδα προσαρμόζεται στο διεθνές νομικό περιβάλλον και ενισχύει το νομικό πλαίσιο προστασίας της ευαλωτότητας. Συγκεκριμένα, οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι οι εξής:

Η αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων ενηλίκων σε διεθνείς καταστάσεις.

Η διασφάλιση των προσωπικών και περιουσιακών συμφερόντων του ενηλίκου και ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας του, με την καθιέρωση ενός ασφαλούς νομικού πλαισίου.

Η διευκόλυνση της παροχής δικαστικής προστασίας και εκπροσώπησης των ευάλωτων ενηλίκων.

Η ενίσχυση της πληθυσμιακής κινητικότητας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κρατών (στο πλαίσιο και της εκπεφρασμένης ανάγκης σε επίπεδο Ε.Ε. για ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων).

Η αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών που υπέγραψαν τη Σύμβαση, σε ζητήματα σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και την εκτέλεση των μέτρων προστασίας των ενηλίκων.

Η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας ως προς την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων.

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, συμφώνησε στην έκδοση απόφασης για την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου.

Βάσει του άρθρου 103 του ν.4172/2013 ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της Κυβέρνησης, με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών φορέων και εμπειρογνωμόνων. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, οι εργοδοτικές οργανώσεις μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης του κατώτατου μισθού στα σημερινά επίπεδα, εστιάζοντας κυρίως στις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας και τις επιπτώσεις ενδεχόμενης αύξησής του στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την ανεργία. Υπέρ του παγώματος του κατώτατου μισθού τάχθηκαν επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το ΚΕΠΕ.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού πρότεινε δύο επιλογές: είτε διατήρηση του μισθού στα 650 ευρώ, με παράλληλα μέτρα αύξησης της αγοραστικής δύναμης είτε αύξησή του κατά 1,53%. Από τους φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση, μόνο η ΓΣΕΕ έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ μιας άμεσης αύξησης του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ μηνιαίως (+15,5%) με την προοπτική περαιτέρω αύξησης στα 809 ευρώ. Υπογραμμίζεται ότι σε σύγκριση με τα άλλα 21 κράτη-μέλη της Ε.Ε. που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 11η θέση όσον αφορά το ονομαστικό ύψος του κατώτατου μισθού και ότι οι 18 χώρες από τις χώρες αυτές προχώρησαν σε ονομαστική αύξηση το διάστημα Ιαν. 2020-Μαρ. 2021, με τη μέση τιμή σε ευρώ να ανέρχεται στο 1,9%. Η μέση πραγματική αύξηση ήταν 1,5% δηλαδή μόλις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την αύξηση που επήλθε στον ελληνικό κατώτατο μισθό λόγω του αποπληθωρισμού.

Συμπερασματικά: Η βαθιά ύφεση που σημειώθηκε την περίοδο της πανδημίας θα συνηγορούσε υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου κατωτάτου μισθού (όπως ζητούν οι εργοδοτικές οργανώσεις και ορισμένοι ερευνητικοί φορείς). Ωστόσο οι θετικές προοπτικές για το άμεσο μέλλον αφήνουν περιθώρια για μια λελογισμένη αύξηση, η οποία θα δίνει στους εργαζόμενους ένα εύλογο μέρισμα χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την αναπτυξιακή τροχιά στην οποία μπαίνει η οικονομία.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο κατώτατος μισθός δεν θα αποκλίνει από το σημείο ισορροπίας, και συνεπώς δεν θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, θα πρέπει η αύξηση να μην ξεπερνά το άθροισμα της αύξησης της παραγωγικότητας και του πληθωρισμού. Με βάση τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέλιξη του Α.Ε.Π., της απασχόλησης, του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας μια αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% ικανοποιεί την ανωτέρω συνθήκη Στην επιλογή της λελογισμένης αύξησης του κατώτατου μισθού συνηγορούν επίσης τα ακόλουθα:

Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 2,27% και η μείωση του φόρου στα επιχειρηματικά κέρδη από 29% σε 22% αμβλύνουν την αρνητική επίδραση στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και, κατ’ επέκταση, την απασχόληση.

Δεν αναμένεται να δημιουργήσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις καθώς το παραγωγικό δυναμικό της χώρας υποχρησιμοποιείται. Αντίστροφα, θα μπορούσε να συμβάλει σε ταχύτερη κάλυψη αυτού του παραγωγικού κενού (το οποίο με τρέχουσες εκτιμήσεις υπολογίζεται σε -7,5% για το 2021 και -4,4% για το 2022).

Από πλευράς σηματοδότησης (signaling) είναι συμβατή με τη στοχοθέτηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ρυθμό πληθωρισμού 2% μεσοπρόθεσμα.

Συμβαδίζει με την πρακτική που εφάρμοσαν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, της παροχής δηλαδή συνετών αυξήσεων, οι οποίες έλαβαν υπόψη την ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία που δημιούργησε η πανδημία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το Υπουργικό Συμβούλιο συμφώνησε στην έκδοση απόφασης για τον καθορισμό του νόμιμου κατώτατου μισθού για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους όλης της χώρας στα 663 ευρώ και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου για τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας στα 29,62 ευρώ. Οι αυξήσεις αυτές θα ισχύσουν από 1/1/2022, προκειμένου να έχει αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της οικονομίας και να μην επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της επανεκκίνησης.

Δεδομένου ότι υπάρχουν θετικές προβλέψεις για σημαντική οικονομική ανάκαμψη το 2022, εκτιμάται ότι στην επόμενη διαδικασία αναθεώρησης που θα ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Ιούνιο, θα υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερη αύξηση του νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

6. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ενώ σε επίπεδο Ε.Ε. η νέα ΚΑΠ είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με την περίοδο 2014-2020, η Ελλάδα καταφέραμε να λάβει πάλι σχεδόν το ίδιο ποσό ύψους 19,3 δισ. ευρώ.

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποσκοπεί στην ενίσχυση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα ο οποίος θα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Για την περίοδο 2021-27, η ΚΑΠ διαρθρώνεται γύρω από εννέα βασικούς στόχους και ένα οριζόντιο. Οι στόχοι αυτοί, οι οποίοι θα εστιάζουν σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδιώξεις, θα αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας οι χώρες της Ε.Ε. θα καταρτίσουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ. Οι στόχοι αυτοί είναι:

Η εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους γεωργούς. -Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Η εξισορρόπηση της ισχύος στην αλυσίδα τροφίμων.

Η δράση για την κλιματική αλλαγή.

Η προστασία του περιβάλλοντος.

Η διατήρηση των τοπίων και της βιοποικιλότητας.

Η ενθάρρυνση της ανανέωσης των γενεών.

Η τόνωση των αγροτικών περιοχών.

Η προστασία της υγείας και της ποιότητας των τροφίμων.

Ο εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα με την προώθηση και τη διάδοση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση υιοθέτησης τους.

Οι βασικότερες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ αφορούν:

Πρώτον, καταργούνται οι ανισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων, με στρατηγικό σχεδιασμό, σταδιακά από το 2022 με συγκεκριμένα βήματα έως το 2026.

Δεύτερον, ενισχύονται οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Από το 2023 εφαρμόζεται η αναδιανεμητική ενίσχυση, δηλαδή δίκαιη ενίσχυση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων με πόρους που προέρχονται από τον περιορισμό των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τρίτον, στηρίζονται στοχευμένα σημαντικοί τομείς παραγωγής που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας & βιωσιμότητας, μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Από το 2023 προχωρά ο ανασχεδιασμός τους, με γνώμονα την ενίσχυση παραγωγικών κατευθύνσεων, όπως είναι η κτηνοτροφία, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τα ψυχανθή.

Τέταρτον, ενσωματώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας μέσω στοχευμένων δράσεων που θα αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία των εδαφικών και υδατικών πόρων, στην προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου και στην εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας.

Πέμπτον, προωθείται η ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού μέσω της προσέλκυσης νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα. Αυξάνεται στο στρατηγικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, πάνω από 3%, το ποσοστό του προϋπολογισμού για τους νέους αγρότες.

Έκτον, στηρίζονται οι βιολογικές καλλιέργειες με βάση τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Έβδομον, ενδυναμώνεται η αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ενεργοποιείται το Πρόγραμμα Γεωργικών Συμβούλων και δημιουργείται το ΑΚΙS ( Agriculture Knowledge Innovation System), ένα σύγχρονο σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες των παραγωγών και λειτουργεί σε τρία επίπεδα: εκπαίδευση – κατάρτιση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και έρευνα.

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα και επέλεξε για την πλήρωση μίας θέσης Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, την Αρεοπαγίτη Μαρία Βασδέκη του Ανδρέα.

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και επέλεξε για την πλήρωση μίας θέσης Αντιπροέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους Θεόδωρο Ψυχογυιό του Γεωργίου.

9. Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Άκης Σκέρτσος παρουσίασε τον απολογισμό και προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου:

Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση προγράμματος εμβολιασμών «Ελευθερία»:

Έχουν γίνει 10,2 εκ εμβολιασμοί.

Το 53,29% του πληθυσμού (61,33% του ενήλικου πληθυσμού) έχουν κάνει την πρώτη δόση.

Υπάρχουν 806 χιλ. προγραμματισμένα ραντεβού.

Αναφορικά με την πορεία της πανδημίας τα συνολικά κρούσματα Covid 19 ανά εκατομμύριο πληθυσμού κατατάσσουν την Ελλάδα στην 25η θέση στην Ε.Ε., ενώ οι θάνατοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού κατατάσσουν την Ελλάδα στην 18η θέση στη Ε.Ε. των 27.

Λειτουργία της πλατφόρμας ραντεβού για τον εμβολιασμό κατ’ οίκον.

Λειτουργία της πλατφόρμας ραντεβού για τον εμβολιασμό εμβολιασμό εφήβων 15-17 ετών.

Freedom Pass: παροχή κινήτρων (αγορές έως 150 ευρώ εντός Ελλάδας σε επιχειρήσεις με το σήμα της MasterCard που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, πολιτισμού και μεταφορών) για τους νέους 18-25 ετών που επιλέγουν να εμβολιαστούν και λειτουργιά της σχετικής πλατφόρμας.

Εμβολιασμός φιλοξενούμενων σε 11 Δομές φιλοξενίας με χαμηλό ωστόσο ενδιαφέρον από τους φιλοξενούμενους.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών Πανδημίας COVID-19, επαναφοράς της κανονικότητας, επανεκκίνησης της οικονομίας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής:

Παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο όλων των κύκλων Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Επέκταση απαλλαγής μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων για τον μήνα Ιούλιο. Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών Ιουνίου για επιχειρήσεις και για εργαζόμενους. Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών. Γέφυρα 1: Επιδοτήθηκαν 124.340 δάνεια (αφορούν 75.666 μοναδικούς δικαιούχους Α.Φ.Μ.). Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021 ανέρχεται στα 165 εκατ. ευρώ. Γέφυρα 2: Υποβλήθηκαν 41.437 αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πληρωμές της κρατικής επιδότησης. Παράταση κατά 1 μήνα της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 30.06.2021, και προθεσμίας των επόμενων μηνιαίων δόσεων ρύθμισης Επέκταση του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ έως τέλος Σεπτεμβρίου. Καθορίσμός των ειδικών κατηγοριών εργαζόμενων δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και των μέτρων στήριξης, των προϋποθέσεων χορήγησης της αποζημίωσης, το ύψους και τη διαδικασία καταβολής της για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Από την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις, η παρουσία θεατών σε αγώνες που διεξάγονται σε ανοικτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα. Πρόγραμμα, ύψους 20 εκατ. ευρώ, για ενίσχυση της εκτροφής γηγενών μαύρων χοίρων, αλλά και των παραγωγών μελιού, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας ενώ για τον ίδιο λόγο θα χορηγηθούν και 9 εκατ. ευρώ στο νέο πρόγραμμα Απόσταξης Οίνου για το έτος 2021.

Σε ό,τι αφορά τις δράσεις στήριξης της εθνικής οικονομίας, της αγοράς και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος:

Ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ 2022-2025). Υποβολή του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 στις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε. (πρώτη από τα κράτη-μέλη, 12.07.2021). Με την έγκριση η οποία αναμένεται έως τέλος Ιουλίου, πρόκειται να διατεθούν για την χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα επτά έτη. Κύρωση των διεθνών συμφωνιών για την τροποποίηση της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και για τη μεταφορά και αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, με θετικές συνέπειες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και του ελληνικού τραπεζικού συστήματος Το 20ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου εμφανίζει πλέον απόδοση χαμηλότερη του 1% για πρώτη φορά στην ιστορία (0,988%). Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 0,8% και του 5ετούς στο -0,05%. Κατά 12 θέσεις βελτιώθηκε την διετία 2019-20 η κατάταξη της Ελλάδας στον διεθνή δείκτη ανταγωνιστικότητας μετά τη δημοσίευση των σχετικών στοιχείων. Αύξηση κατά 77% στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) πέτυχε η Ελλάδα το 2020, με βάση έρευνα της Ernst & Young (ΕΥ) Competitiveness Survey 2021. Έναρξη υλοποίησης της πρώτης προγραμματικής περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Ψήφιση του νόμου για την παράταση και περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος «Ηρακλής» Πτωχευτικός κώδικας: προσθήκη προβλέψεων για τη βελτίωση των εργαλείων της προληπτικής αναδιάρθρωσης και δημοσίευση της διακήρυξης για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων για δημόσια διαβούλευση στο ΕΣΗΔΗΣ. Ενσωμάτωση τριών Οδηγιών φορολογικού περιεχομένου για το ΦΠΑ σε διασυνοριακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου. Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «ΕRΑΝΕΤs 2021Α - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs» που αφορά στην ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας και τον συντονισμό κοινών ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών δραστηριοτήτων και ομάδων. Ένταξη ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece”» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»: Εξήντα (60) νεοφυείς επιχειρήσεις ενισχύονται με τη μορφή μη επιστρεπτέας προκαταβολής από 5.000 ευρώ έως 100.000. Μείωση 750 εκατ. ευρώ στη φαρμακευτική δαπάνη από την επανενεργοποίηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων την τελευταία διετία με συνέπεια και τη μείωση του clawback 2020 μετά από 7 χρόνια αυξήσεων.

Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις-αποκρατικοποιήσεις:

Οριστικοποίηση της μεταβίβασης του Ελληνικού στη Lamda Development. Με την υπογραφή της σύμβασης καταβλήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο το πρώτο τμήμα του τιμήματος ύψους 300 εκατ. ευρώ, καθώς και Εγγυητική Επιστολή, ποσού 347 εκατ. ευρώ. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και έτσι τερματίστηκε μια πολυετής εκκρεμότητα με τα ναυπηγεία να παραμένουν σε ελληνικά χέρια με διασφάλιση της βιωσιμότητας και της αναπτυξιακής τους προοπτικής. Έξι επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς. Δύο κοινοπραξίες συμμετείχαν στη Φάση Β’ των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού και στη συνέχεια ζητήθηκαν βελτιωμένες προσφορές. Δύο επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών. Κατάρτιση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» (4ος Κύκλος) και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» (2ος Κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου. Παρουσίαση του Master Plan εκσυγχρονισμού και αξιοποίησης του ΟΑΚΑ, με την εξασφάλιση 43,5 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Πράσινης Ανάπτυξης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0. Συστήνονται 12 Κέντρα Ικανοτήτων για την υποστήριξη της καινοτομίας και μεταφορά τεχνολογίας. Οι νέες δομές προέρχονται από την σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στους εξής τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υλικά – Κατασκευές, Υγεία και Φάρμακα, Αγροδιατροφή, Ενέργεια. Έργα συνολικού ύψους 125 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με έμφαση στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών». Ολοκλήρωση έργου ανακαίνισης των φοιτητικών εστιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο χωρίς καθυστερήσεις μέσα σε 2 χρόνια, δίχως να δημιουργηθεί πρόβλημα στη φιλοξενία των φοιτητών. Ποσό ύψους 30 εκατ. ευρώ κατανεμήθηκε σε δήμους της χώρας, από τους ΚΑΠ, αποκλειστικά για δράσεις επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στις υποδομές, το Περιβάλλον και την Ενέργεια:

Σε κυκλοφορία τα πρώτα 14 χιλιόμετρα του νοτίου τμήματος του Ε65 στο χώρο του εργοταξίου Λιανοκλαδίου.

Ανανεώθηκε μέχρι της 31.12.2040 το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που χορηγήθηκε στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε..

Α.Ε.. Έγκριση της μελέτης κατασκευής του Σταθμού Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης (προσωρινή απόσπαση αρχαιοτήτων κι επανατοποθέτησή τους,) με αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε δημόσια διαβούλευση η περιβαλλοντική μελέτη (ΜΠΕ) για το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Σαλαμίνας-Περάματος.

Εκκίνηση παράδοσης των πρώτων ηλεκτρικών λεωφορείων στην ΟΣΥ ΑΕ.

Κύρωση της Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος.

Κατάργηση –απαγόρευση κυκλοφορίας, από τις 3 Ιουλίου, 10 ειδών πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης, σε όλη την επικράτεια.

Αρχειοθέτηση τεσσάρων (εικαζόμενων) παραβάσεων Ενωσιακής νομοθεσίας αρμοδιότητας ΥΠΕΝ από το Κολλέγιο των Επιτρόπων, με τις δύο εξ αυτών να αφορούν την κακή διαχείριση των αποβλήτων στην Κέρκυρα.

.Ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 με τις οποίες αναδεικνύονται η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία σε βασικά εργαλεία πολιτικής για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.

Προκήρυξη 12 μελετών, οι οποίες θα αφορούν τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια για 16 δήμους (Καστελόριζο, Κάρπαθος, Κάσος, Αίγινα και Ιθάκη, και οι περιοχές της Μάνδρας, των Γρεβενών και των Τζουμέρκων).

Ολοκλήρωση δημόσιων διαβουλεύσεων για το σχέδιο Υ.Α. για τις Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) και το σχέδιο Υ.Α. για τις Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ).

Σε ό,τι αφορά τις θεσμικές Μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση και τη λειτουργία του Κράτους:

Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου Νόμου για την Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας και την αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας αρμοδιότητας ΥΠΕΣ. Σύσταση και ορισμός μελών της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις . Έκδοση των Αποφάσεων Μοντέλων Ενεργειών Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Καταγγελιών στην ασφάλεια τροφίμου από το ΥΠΑΑΤ, ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης εποπτείας 4512/2018 σε αυτό το πεδίο εποπτείας. Δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο καθορίζει τα προσόντα των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ, οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, τα σχετικά με την πιστοποίησή τους, την αξιολόγησή τους, τον έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου τους. Ολοκλήρωση της νομοτεχνικής επεξεργασίας και της διαβούλευσης νομοσχεδίου με ρυθμιστικές παρεμβάσεις για το Κτηματολόγιο με σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωσή του και την παράκαμψη/μεταρρύθμιση διαδικασιών που το καθυστερούν. Εκτιμάται ότι με τις ρυθμίσεις η υλοποίηση του έργου μπορεί να επιταχυνθεί έως και 2 έτη. Στο Νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για νέες υπηρεσίες όπως η «myPhoto» (αποθήκευση ψηφιακών φωτογραφιών και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής) και οι «myAuto» και «Audit-Car» (πληροφορίες οχημάτων από φορείς του δημοσίου σε πολίτες και σε ελεγκτικούς μηχανισμούς αντίστοιχα). Σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προέβησαν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας και το Υπουργείο Οικονομικών και Επικοινωνιών της Εσθονίας. Προβλέπεται η σύσταση ομάδων εργασίας στους τομείς του εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών, της εμβάθυνσης της διαφάνειας, της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων για τους δημόσιους λειτουργούς, του στρατηγικού σχεδιασμού σε ψηφιακές τομεακές πολιτικές και της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας.

Σε ό,τι αφορά το Ψηφιακό κράτος – Διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων με τη χρήση νέων τεχνολογιών:

Εκκίνηση των ηλεκτρονικών μεταβιβάσεων ακινήτων (αγοραπωλησίες διαμερισμάτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων) μέσω του myProperty.aade.gov.gr χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί ο πολίτης στην εφορία. Σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή απεικόνισης ζωνών συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων ( https://maps.gsis.gr/valuemaps/). Ηλεκτρονική ιατρική βεβαίωση για χρήση από τους πολίτες, μέσω εφαρμογής του (gov.gr), η οποία γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή, σε ηλεκτρονική μορφή, από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. (Ν. 4816/2021) Ηλεκτρονική εφαρμογή «myHealth», μέσω gov.gr. Μέσω της εφαρμογής ο ασθενής - χρήστης δύναται να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων, τις ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις και τα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων, που έχουν καταχωρισθεί από τον θεράποντα ιατρό στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Ν. 4816/2021). Λειτουργία της υπηρεσίας myEFKAlive, η οποία επιτρέπει την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη από υπάλληλο του ΕΦΚΑ μέσω τηλεδιάσκεψης/βιντεοκλήσης, αρχικά για τους κατοίκους Κυκλάδων και Δωδεκανήσων. Παράλληλα περισσότερες από 44.000 συναλλαγές μέσω των ΚΕΠ έχουν γίνει τους τελευταίους δύο μήνες για τις 13 νέες ψηφιακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, μεταξύ των οποίων η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, η έκδοση ασφαλιστικής ικανότητας, η βεβαίωση απογραφής ή η ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθενείας που παρέχονται μέσω των ΚΕΠ. Νέα διαδικτυακή υπηρεσία στον e-ΕΦΚΑ για υποβολή αίτησης - δήλωσης παράλληλης μισθωτής απασχόλησης. Παγίωση συστήματος ηλεκτρονικών ραντεβού και επέκταση των διαθέσιμων ραντεβού από δύο εβδομάδες που είναι σήμερα σε τρεις. Σχεδόν 8 στους 10 υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων (79,6%), περισσότεροι από 70.000 μαθητές, γράφτηκαν στην ειδική εφαρμογή του gov.gr και έλαβαν για πρώτη φορά τα αποτελέσματα τους μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://aitiseis.eterodimotes.gov.gr μέσω της οποίας ψηφιοποιήθηκε και απλοποιήθηκε η διαδικασία εγγραφής των ετεροδημοτών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση σημαντικών κοινωνικών πολιτικών στην Υγεία και την Παιδεία:

Ψυχική υγεία: 1η συνεδρίαση της μόνιμης Επιτροπής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδιασμού για την Ψυχική Υγεία, στην οποία παρουσιάστηκαν οι 10 άξονες του εθνικού σχεδίου δράσης για την Ψυχική Υγεία ενώ ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου διοικητικής κωδικοποίησης, που θα περιλαμβάνει το σύνολο των τυπικών και ουσιαστικών νόμων που ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελληνική επικράτεια. Διενέργεια στην Αθήνα του Διεθνούς Συνεδρίου για την Ψυχική Υγεία σε συνεργασία με τον Π.Ο.Υ.. Συγκρότηση Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας για την ολοκλήρωση και επικαιροποίηση των Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης για 12 κατηγορίες νοσημάτων (Ψυχιατρικά Νοσήματα, Δερματολογικά Νοσήματα, Καρδιαγγειακά Νοσήματα, Σακχαρώδη Διαβήτη, Πνευμονική Υπέρταση, Οστεοπόρωση και νόσο Paget, Αιματολογικά Νοσήματα, Νευρολογικά Νοσήματα, Αναπνευστικά Νοσήματα, Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσο, Γαστρεντερολογικά Νοσήματα). Με το Ν. 4812/2021 προσαυξάνεται το όριο ηλικίας κατά δύο έτη για την διενέργεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ρυθμίζονται θέματα νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, θέματα αντιμετώπισης της πανδημίας, όπως η δυνατότητα διεύρυνσης του δικτύου διανομής self-test, ενώ επεκτείνεται η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας και στη χορήγηση ναρκωτικών για θεραπευτικούς σκοπούς. Ξεκινά στην χώρα μας η κλινική μελέτη Φάσης III REGAL δια της οποίας οι Έλληνες ασθενείς που πάσχουν από Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ) μπορούν να έχουν πρόσβαση στην καινοτόμα ανοσοθεραπεία galinpepimut–S (GPS), την οποία αναπτύσσει η SELLAS Life Sciences Group, εταιρεία βιοτεχνολογίας με έδρα τη Νέα Υόρκη. Ανακοίνωση 11.700 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση. Οι διορισμοί αυτοί θα είναι οι πρώτοι μετά από 12 χρόνια, θα γίνουν εντός καλοκαιριού και είναι υπερδιπλάσιοι από τους 5.250 των σχετικών δεσμεύσεων. Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ): 13.291 αιτήσεις για 4.039 θέσεις στα 112 ΠΠΣ το σχολικό έτος 2021-22. Πραγματοποίηση κλήρωσης για τα Πειραματικά, διενέργεια εξετάσεων (τεστ δεξιοτήτων) για τα Πρότυπα και ανάρτηση αποτελεσμάτων. Οι αιτήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών με θητεία στα ΠΠΣ γίνονται ψηφιακά. 950 οι αιτήσεις για το πρώτο αγγλόφωνο τμήμα Ιατρικής στο Α.Π.Θ., από περισσότερες από 20 χώρες. Επιτυχείς εγγραφές 42.242 εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΑΙΘ και Special Olympics Hellas με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία, την υποστήριξη των οικογενειών τους και την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσω της ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση σημαντικών κοινωνικών πολιτικών:

Δημόσια διαβούλευση και κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόμου για την μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης. Ολοκλήρωση διαδικασίας προσδιορισμού κατώτατου μισθού. Καθορισμός των προϋποθέσεων, κανόνων, διαδικασίας για την πιστοποίηση επαγγελματιών, δικηγόρων και λογιστών/φοροτεχνικών, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία έκδοσης συντάξεων. Μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΑΔ, για την ενίσχυση της Διαφάνειας και την βελτίωση της λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System) στον e-ΕΦΚΑ. Ολοκλήρωση Σχεδίου Δράσης για την αποϊδρυματοποίηση. Δημοσίευση για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα paidi.gov.gr του αριθμού παιδιών, αιτήσεων, αλλά και της πορείας των συνδέσεων υιοθεσιών/αναδοχών. Πρώτη καταβολή του επιδόματος αναδοχής. Ανάρτηση σε διαβούλευση του νέου πλαισίου για την προσχολική αγωγή των παιδιών 0-4 (πρόγραμμα «Κυψέλη»). Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». Εκκίνηση της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (2021-2025). Ένταξη των διεμφυλικών προσώπων στην γ’ φάση του προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για τη δημιουργία 800 νέων θέσεων εργασίας, για ανέργους από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Θέση σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4808/2021 για την «Προστασία της Εργασίας» που θεσπίζουν νέες άδειες για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές. Ένταξη εποχικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας. Παράδοση επιπλέον 18 εργατικών κατοικιών του οικισμού «Κέρκυρα V» του ΟΑΕΔ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στους δικαιούχους. Ολοκλήρωση των προγραμμάτων διαδικτυακής επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΑΕΔ). Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Γραμματέων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων για την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (υπηρεσιών ΚΕΠΑ, κωδικοποίηση ασφαλιστικής νομοθεσίας, διαδικασιών μέσω ΚΕΠ, διαδικασιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, διαλειτουργικότητες ΑΜΚΑ). Νέα κατηγορία εισοδηματικών κριτηρίων στο νέο γύρο του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» για τα νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας, με ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 12.000 ευρώ.

